Sony представила линейку телевизоров 2020 года. В нее вошла только одна 8K модель и одна c экраном OLED





Вслед за Samsung и LG весенне обновление модельного ряда телевизоров провела и компания Sony. Японский гигант добавил в ассортимент в общей сложности пять новых моделей (Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H) для разных нужд и на разный кошелек. Новые телевизоры Sony дебютировали на этой неделе в Китае.

Sony Z8H — единственная из квинтета LCD-модель 8K. Она доступна в двух версиях диагональю 75 дюймов ($7 060) и 85 дюймов ($11 295 долларов) соответственно. Ее продажи на рынке Китая стартуют 26 апреля, а за предзаказ в подарок дают беспроводные наушники Sony WH-1000XM3 с функцией шумоподавления. Для сравнения, прошлогодняя 85-дюймовая модель Bravia Master Z9G на старте стоила $13 тыс., а версия с экраном диагональю 98 дюймов и вовсе космические $70 тыс. Видимо, в этом году Sony решила не выпускать версию на 98 дюймов, или она выйдет позже.

Все остальные новинки довольствуются панелями 4K. В то же время только A8H получила более дорогой экран OLED, а X9000H, X9500H и X8000H довольствуются обычными ЖК-панелями.

Z8H, A8H и X9500H оснащены процессором Sony X1 Ultimate, а сердцем X9000H и X8000H служит SoC Sony X1. Все новые телевизоры Sony работают под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой. Для всех заявлена поддержка фирменных технологий улучшения качества картинки TRILUMOS, X-Reality Pro и X-Motion Clarity, а также поддержка Dolby Vision и Dolby Digital Panorama Sound.

Что касается позиционирования, Z8H нацелен на тех, кому нужен домашний кинозал, A8H — для тех, кто беспокоится о своем зрении, X8000H с частотой обновления до 120 Гц — для геймеров, а X9500H — для любителей спортивных трансляций.

Модель X9500H предлагается в версиях с диагональю экрана 55, 65 и 75 дюймов по цене $1129, $1835 и $2965 соответственно. За 75- и 85-дюймовые X8000H просят $1412 и $2541 соответственно. Данных о ценах A8H и X9000H пока нет.

Источник: Gizmochina