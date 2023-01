Sony представила Project Leonardo — новый контроллер PS5, который можно адаптировать для игроков с инвалидностью

На выставке CES 2023 Sony сообщила, что работает над новым доступным контроллером под кодовым названием Project Leonardo, которые легко настраивается под нужды различных игроков.

“Доступность – важная тема для нас в PlayStation, и мы хотим и дальше поднимать планку, чтобы каждый геймер мог получать удовольствие от игры. Это и широкие возможности в играх PlayStation Studios, таких как God of War Ragnarok от Santa Monica Studio или The Last of Us Part I от Naughty Dog, и широкий набор функций пользовательского интерфейса на консолях PS4 и PS5. Мы стремимся устранить барьеры для каждого игрока”, – пишут в блоге PlayStation.

Sony сообщила, что при создании Project Leonardo консультировалась с AbleGamers и SpecialEffect – группами, занимающимися улучшением доступности видеоигр для того, чтобы больше людей с инвалидностью могли в них играть.

Project Leonardo выглядит как круглый геймпад с триггерами разных форм и размеров, а также джойстиком, которые можно настраивать под личные потребности. Устройство также имеет 4 дополнительных разъема (3,5 мм) для подключения сторонних аксессуаров.

В блоге PlayStation отмечают, что Project Leonardo для PS5 – это «холст, на котором геймеры могут создать свой собственный игровой опыт». Контроллер также позволит игрокам настраивать функции для разных кнопок и сохранять три разных конфигурации как профили для удобства использования.

Leonardo можно использовать в качестве автономного контроллера, в паре или в сочетании с дополнительным беспроводным DualSense.

Несмотря на то, что первые игры от Sony предлагали достаточно надежный набор опций доступности – и The Last of Us, и God of War Ragnarök получили награды Game Awards за доступность – сама компания отстает с точки зрения доступного оборудования.

Microsoft выпустила доступный Xbox Adaptive Controller в 2018 году, а в 2021 году запустила программу, по которой разработчики могут отправлять свои игры в компанию для оценки их доступности и тестирования игроками с инвалидностью.

Контроллер Project Leonardo в настоящее время находится в стадии разработки, относительно даты его релиза или стоимости информации еще нет.

Источник: The Verge