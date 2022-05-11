Microsoft анонсировала адаптивные аксессуары для людей с ограниченными возможностями

Компания Microsoft выпустит продукты, которые помогут сделать технологии более инклюзивными и доступными. В рамках 12-го ежегодного саммита Microsoft Ability Summit были представлены мощные программные функции и адаптивные аксессуары Microsoft, предназначенные для доступа к технологиям людям с ограниченными возможностями.

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Впервые такая инициатива появилась в 2018 году с выпуском Xbox Adaptive Controller. Адаптивный контроллер был разработан для удовлетворения потребностей геймеров с ограниченной подвижностью. Он позволял работать с широким спектром внешних переключателей, креплений и джойстиков, что позволило геймерам создать настройку, отвечающую их конкретным потребностям.

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«Мы многому научились в процессе создания адаптивного контроллера, и наша цель состояла в том, чтобы расширить эти уроки, применяя их ко всем аспектам жизни человека».

Прошлой осенью Microsoft запустила Surface Adaptive Kit — набор этикеток, индикаторов и открывателей, которые позволяют слепым, слабовидящим или людям с ограниченной подвижностью настраивать устройства Surface для личного использования.

Инклюзивная техническая лаборатория продолжает первоначальную цель объекта — обучение и развитие специально для людей с различными типами инвалидности.

Новые адаптивные аксессуары Microsoft обеспечивают легко адаптируемую и простую в использовании систему. Каждая часть разработана в сотрудничестве с сообществом людей с ограниченными возможностями, чтобы помочь людям, которые могут испытывать трудности с использованием традиционной мыши и клавиатуры. Новинки позволяют создать идеальную настройку, повысить производительность и более эффективно использовать приложения.

Первый компонент — это Microsoft Adaptive Mouse, которую можно настроить с помощью Microsoft Adaptive Mouse Tail and Thumb Support или 3D-печати, чтобы сделать мышь по своим потребностям. Ядро мыши Microsoft Adaptive, удлинитель хвоста и поддержка большого пальца объединяются, чтобы создать традиционную мышь, легкую и портативную. Кроме того, аксессуар для поддержки большого пальца легко переключается между левшой и правшой.

Далее следует набор адаптивных аксессуаров Microsoft, которые позволяют заменить или дополнить традиционные клавиатуры центральным концентратором и новыми беспроводными кнопками. Microsoft Adaptive Hub может подключаться по беспроводной связи к четырем кнопкам Microsoft Adaptive Buttons, обеспечивая несколько подключений с меньшим количеством проводов. Концентратор также работает со стандартными переключателями вспомогательных технологий 3,5 мм и имеет три различных профиля для использования с несколькими устройствами.

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В сочетании с Microsoft Adaptive Hub адаптивную кнопку Microsoft можно легко настроить в соответствии с нуждами и с различными накладками кнопок, выбрав между крестовиной, джойстиком или двойной кнопкой. Также можно напечатать на 3D-принтере свою собственную верхнюю часть кнопки для конкретных потребностей. Беспроводная и универсальная конструкция позволяет создать настройку, которая лучше всего подходит, независимо от устройства.