Sony: PS5 обратно совместима с 99% протестированных игр для PS4

На онлайн-презентации 16 сентября Sony рассказала все, что нужно знать о старте PS5, назвав цены, стартовые игры, а также дату старта продаж. Сразу после шоу The Washington Post опубликовал большое интервью с главой Sony Interactive Entertainment Джимом Райаном. В нем топ-менеджер заявил, что PS5 обратно совместима с 99% игр PS4, которые компания успела протестировать. К настоящему моменту Sony опробовала систему на «тысячах игр».

В марте Sony заверила, что PS5 будет поддерживать «подавляющее большинство» игр для PS4. Свежее уточнение о «99 процентах» не особо проясняет аспект обратной совместимости PS5 с играми от предыдущих консолей.

И хотя Sony не предоставила точного списка поддерживаемых в рамках обратной совместимости игр, мы знаем, что подписчики PS Plus на PS5 бесплатно получат коллекцию из 18 лучших игр PS4, включая Uncharted 4, The Last of Us Remastered, inFamous: Second Son и Batman: Arkham Knight. Кроме того, в дальнейшем эта коллекция, которая стала частью подписки PS Plus, будет пополняться и обновляться. Можно вспомнить, что в 2013 году, когда вышла PS4, было доступно ровно ноль игр PS3. То есть, сейчас дела с обратной совместимостью обстоят куда лучше.

С другой стороны, Xbox One тоже не поддерживала игры для консолей прошлых поколения на момент запуска в 2013 году, но в 2015 году появилась поддержка некоторых игр Xbox 360, а в 2017 году она была расширена играми для оригинальной Xbox. Правда, в обоих случаях Microsoft пришлось в индивидуально порядке адаптировать каждую игру для Xbox One. При этом для следующего поколения консолей Xbox Series X / S компания Microsoft заявляет обратную совместимость со всеми предыдущими консолями, обещая огромный каталог из тысячи игр. Буквально вчера Microsoft еще раз подчеркнула, что в продвижении Xbox Series X и S делает ставку не на масштабные эксклюзивы вроде Halo Infinite, а на обратную совместимость. В то же время Sony придерживается диаметрально противоположной стратегии, делая ставку на эксклюзивы. Собственно, Джим Райан подтвердил это в интервью The Washington Post, добавив, что, по его личному мнению, Sony имеет «четыре или даже пять лучших игровых студий».

В интервью глава SIE отметил, что компания планирует поддерживать PS4 еще три-четыре года. Также он подтвердил, что к сентябрю Sony собрала больше экземпляров PS5, чем PS4 в 2013 году. То есть, Sony уже выпустила 2,1 с лишним миллиона PS5 — в таком количестве разошлась PS4 по итогам первых двух недель продаж.

Источник: The Washington Post и NYT