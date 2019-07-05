Sony WF-1000XM3 — полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением и неплохой автономностью





Sony среди прочего славится тем, что выпускает неплохие наушники с качественным активным шумоподавлением, но компактные модели встречаются очень редко. И вот сегодня японская компания добавила в свой ассортимент новую модель полностью беспроводных наушников WF-1000XM3, которая пришла на смену выпущенной два года назад модели WF-1000X. Новинка получила обновленный дизайн, улучшенную систему шумоподавления, а также увеличенное время автономной работы.

Для начала отметим, что в основе наушников лежит тот же процессор Sony QN1e HD, что и в основе закрытых беспроводных наушников WH-1000XM3. Автономность у новинки существенно выше, чем у WF-1000X — до 6 часов с включенной функцией шумоподавления и до 8 часов без нее. Вместе с комплектным футляром со встроенным аккумулятором получится более 24 часов. Кроме того, есть поддержка быстрой зарядки, благодаря которой всего за 10 минут наушники зарядятся достаточно, чтобы проработать 1,5 часа.

Для беспроводного подключения к источнику звука используется интерфейс Bluetooth 5.0 (дальность связи — 10 м). Вес каждого наушника — 9 г, еще 77 г к общей массе добавляет стильный футляр.

Наушники Sony WF-1000XM3 выполнены в эргономичном корпусе обтекаемой формы с выступающими насадками, пространством для баса и сенсорной площадкой для жестового управления устройством.

Производитель заверяет, что в сравнении с WF-1000X качество работы технологии шумоподавления улучшилось на 40%. Отдельно Sony выделяет функцию адаптивного контроля воспроизведения Adaptive Sound Control, которая в зависимости от ситуации усиливает или подавляет «проникновение» окружающих шумов. Например, на улице система сможет распознать предупредительный звуковой сигнал автомобиля, чтобы пользователь его обязательно услышал, или объявление о прибытии поезде во время ожидания на платформе. Кроме того, специальным жестом длительного удерживания пальца на сенсорной панели можно снять блокировку окружающих звуков, чтобы услышать собеседника.

Из остального можно отметить датчики приближения, благодаря чему наушники автоматически определяют, когда пользователь вынимает/вставляет их в уши, и реагируют соответствующим образом: ставят воспроизведение музыки на паузу, переходят в режим ожидания или возобновляют проигрывание музыки.

Полностью беспроводные наушники Sony WF-1000XM3 поступят в продажу в августе. На выбор есть два цвета: черный и серебристый, который на самом деле ближе к золотистому. Рекомендованная цена для европейской розницы – €250.

Источник: Engadget