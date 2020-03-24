Sony запустила FlowMachines — инструмент на базе искусственного интеллекта, который помогает писать музыку

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В полку ИИ-помощников разного профиля прибыло. Подразделение Sony Computer Science Laboratories (Sony CSL) сегодня объявила о запуске нового сервиса FlowMachines, призванного облегчить сочинение музыки.

В его основе лежит система Flow Machines Profession (FM Pro), объединяющая творческий потенциал человека и систему рекомендаций на основе искусственного интеллекта, которая предлагает мелодии, аккорды и басы, позволяя создателям адаптировать свой контент в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Для самовыражения FM Pro предлагает библиотеку Style Palette. Это палитра разнообразных стилей, которая представляет собой модель машинного обучения, анализирующей музыкальные данные от Sony CSL.

Устроено все относительно просто. Пользователь сначала запускает плагин FlowMachines Pro на цифровой звуковой рабочей станции (DAW) и выбирает палитру стилей на основе последовательности аккордов песни, которую он хочет создать. Затем он может нажать «Создать», и Style Palette предложит на выбор несколько вариантов (4 такта х 4 паттерна или 8 тактов х 2 паттерна) мелодий с сопровождающими аккордами и басом в соответствии с выбранной последовательностью аккордов.

Если предложенный вариант подходит, пользователь может просто перетащить их на дорожку в DAW. Если нет, пользователь может запросить другой набор кандидатов. После выбора аккордов музыкальные данные можно экспортировать в формат MIDI.

Демонстрационная версия сервиса доступна на сайте FlowMachines. Первый трек, написанный ИИ, можно послушать на канале Lo-Fi Beats в YouTube.

Источник: Neowin