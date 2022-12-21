На фоне падения акций Tesla Илон Маск обеднел на $7,7 млрд — его состояние обновило двухлетний минимум

Через неделю после потери титула самого богатого человека мира в пользу французского предпринимателя Бернара Арно, Маск все еще сталкивается с падением своего состояния. Чистый капитал предпринимателя снизился на $7,7 млрд во вторник после падения акций Tesla.

Ущерб, который Маск понес в этом году, сейчас составляет $122,6 миллиарда — это превышает сумму, которую он добавил к своему капиталу в 2021-м. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние главного директора Tesla сейчас составляет $147,7 миллиарда, что является самым низким показателем за более чем два года.

Капитал Маска в основном состоит из акций и опционов Tesla. Часть из них 51-летний Илон использовал для финансирования покупки Twitter в октябре за $44 млрд. С ноября 2021 года (когда акции Tesla достигли пиковой цены) Маск в целом продал акций на $39 млрд, а сейчас планирует попрощаться с еще одним пакетом ценных бумаг на сумму около $3,5 млрд — в соответствии с формой, предоставленной недавно в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

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Акционеры Tesla все больше беспокоятся из-за помешанности Маска на Twitter. Тот, как только не крутил соцсеть с целью превратить ее в прибыльную, но, к сожалению, достигал только худших результатов. Рекламодатели бегут с платформы из-за нашествия фейковых аккаунтов и несовершенной системы модерации контента.

В конце концов, миллиардер запустил опрос, в котором большинство пользователей (57% из более 17,5 миллионов участников) проголосовали за то, чтобы Илон покинул пост CEO Twitter.

Сначала Маск, вероятно, надеялся оправдать такие результаты опроса участием ботов, затем задумался об «ограниченных голосованиях» только для привилегированных подписчиков, но в дальнейшем подтвердил, что покинет пост CEO Twitter, в пользу кого-то «достаточно глупого».