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На фоне падения акций Tesla Илон Маск обеднел на $7,7 млрд — его состояние обновило двухлетний минимум

На фоне падения акций Tesla Илон Маск обеднел на $7,7 млрд — его состояние обновило двухлетний минимум

Через неделю после потери титула самого богатого человека мира в пользу французского предпринимателя Бернара Арно, Маск все еще сталкивается с падением своего состояния. Чистый капитал предпринимателя снизился на $7,7 млрд во вторник после падения акций Tesla.

Ущерб, который Маск понес в этом году, сейчас составляет $122,6 миллиарда — это превышает сумму, которую он добавил к своему капиталу в 2021-м. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние главного директора Tesla сейчас составляет $147,7 миллиарда, что является самым низким показателем за более чем два года.

Капитал Маска в основном состоит из акций и опционов Tesla. Часть из них 51-летний Илон использовал для финансирования покупки Twitter в октябре за $44 млрд. С ноября 2021 года (когда акции Tesla достигли пиковой цены) Маск в целом продал акций на $39 млрд, а сейчас планирует попрощаться с еще одним пакетом ценных бумаг на сумму около $3,5 млрд — в соответствии с формой, предоставленной недавно в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

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Акционеры Tesla все больше беспокоятся из-за помешанности Маска на Twitter. Тот, как только не крутил соцсеть с целью превратить ее в прибыльную, но, к сожалению, достигал только худших результатов. Рекламодатели бегут с платформы из-за нашествия фейковых аккаунтов и несовершенной системы модерации контента.

В конце концов, миллиардер запустил опрос, в котором большинство пользователей (57% из более 17,5 миллионов участников) проголосовали за то, чтобы Илон покинул пост CEO Twitter.

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Сначала Маск, вероятно, надеялся оправдать такие результаты опроса участием ботов, затем задумался об «ограниченных голосованиях» только для привилегированных подписчиков, но в дальнейшем подтвердил, что покинет пост CEO Twitter, в пользу кого-то «достаточно глупого».

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