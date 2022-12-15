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Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на $3,58 млрд, а рыночная капитализация автопроизводителя впервые за 2 года упала ниже $500 млрд

Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на $3,58 млрд, а рыночная капитализация автопроизводителя впервые за 2 года упала ниже $500 млрд

С ноября 2021 года (когда акции Tesla достигли пиковой стоимости) Маск в целом продал акций на $39 млрд, а сейчас планирует «попрощаться» с еще одним пакетом ценных бумаг на сумму около $3,5 млрд — в соответствии с формой, поданной недавно в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

До этого Маск, недавно потерявший титул самого богатого человека мира (его состояние сократилось почти вдвое с пиковых $340 млрд, в том числе и из-за покупки Twitter), последний раз подавал заявление в SEC в ноябре — когда продал акций на $3,4 миллиарда.

Ранее он также продал пакеты акций на $8,4 млрд в апреле и $6,9 млрд в августе. В дальнейшем он дважды сообщал в Twitter, что «завязал» с продажей акций Tesla, но, похоже, что-то пошло не так.

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После закрытия соглашения по приобретению Twitter, у соцсети, да и у Маска, все идет не по плану. Рекламодатели продолжают покидать сайт (New York Times сообщила, что по состоянию на октябрь количество рекламодателей Twitter сократилось почти на 42% по сравнению с маем), а в ноябре посещения рекламного менеджера соцсети сократились на 85% по сравнению с предыдущим годом, сообщает The Wall Street Journal. В более раннем материале издания также отмечалось, что Twitter, по сути, начал предлагать свою рекламу за полцены. В последний год публичной деятельности Twitter, почти 89% дохода пришлось на рекламу.

В целом, соглашение с Twitter стало крупнейшим в истории выкупом технологической компании с использованием заемных средств. Чтобы заключить его, Илон свалил на компанию около 13 миллиардов долларов долга — сейчас компания зарабатывает меньше денег в год, чем задолжала своим кредиторам. Маск может обратиться за помощью к инвесторам, а может и погасить долг лично, в том числе и пользуясь средствами, полученными с акций в Tesla.

В конце предыдущего дня акции автопроизводителя закрылись на уровне $156,80 за единицу, что, по словам The Wall Street Journal, является самым низким уровнем за более чем два года.

Ранее еще одно предприятие «Маска», SpaceX, предложило продать внутренние акции по цене, которая повысит оценку компании до 140 миллиардов долларов.

Источник: The Verge


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