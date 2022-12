Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на $3,58 млрд, а рыночная капитализация автопроизводителя впервые за 2 года упала ниже $500 млрд

С ноября 2021 года (когда акции Tesla достигли пиковой стоимости) Маск в целом продал акций на $39 млрд, а сейчас планирует «попрощаться» с еще одним пакетом ценных бумаг на сумму около $3,5 млрд — в соответствии с формой, поданной недавно в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

До этого Маск, недавно потерявший титул самого богатого человека мира (его состояние сократилось почти вдвое с пиковых $340 млрд, в том числе и из-за покупки Twitter), последний раз подавал заявление в SEC в ноябре — когда продал акций на $3,4 миллиарда.

Ранее он также продал пакеты акций на $8,4 млрд в апреле и $6,9 млрд в августе. В дальнейшем он дважды сообщал в Twitter, что «завязал» с продажей акций Tesla, но, похоже, что-то пошло не так.

No further TSLA sales planned after today

После закрытия соглашения по приобретению Twitter, у соцсети, да и у Маска, все идет не по плану. Рекламодатели продолжают покидать сайт (New York Times сообщила, что по состоянию на октябрь количество рекламодателей Twitter сократилось почти на 42% по сравнению с маем), а в ноябре посещения рекламного менеджера соцсети сократились на 85% по сравнению с предыдущим годом, сообщает The Wall Street Journal. В более раннем материале издания также отмечалось, что Twitter, по сути, начал предлагать свою рекламу за полцены. В последний год публичной деятельности Twitter, почти 89% дохода пришлось на рекламу.

В целом, соглашение с Twitter стало крупнейшим в истории выкупом технологической компании с использованием заемных средств. Чтобы заключить его, Илон свалил на компанию около 13 миллиардов долларов долга — сейчас компания зарабатывает меньше денег в год, чем задолжала своим кредиторам. Маск может обратиться за помощью к инвесторам, а может и погасить долг лично, в том числе и пользуясь средствами, полученными с акций в Tesla.

В конце предыдущего дня акции автопроизводителя закрылись на уровне $156,80 за единицу, что, по словам The Wall Street Journal, является самым низким уровнем за более чем два года.

JUST IN: Tesla $TSLA market capitalization falls below $500 billion for the first time in 2 years.

