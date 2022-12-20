В Twitter проголосовали за увольнение Илона Маска — миллиардер снова говорит об «атаке ботов» и готовит новый опрос с платным допуском Blue

Илон Маск, который после очередных неудачных обновлений в Twitter, запустил опрос о своем увольнении с должности CEO, может отменить его результаты.

Участие в опросе под названием «Стоит ли мне уйти с должности руководителя Twitter?» приняли 17,5 млн человек. «За» увольнение проголосовали 57%, «Против» — 43%. Позже Маск загадочно дописал «Бойтесь своих желаний» и больше никак не оценивал результаты.

Однако предприниматель Ким Дотком пошутил в комментариях, что «опрос Маска был проведен для отлова всех ботов на платформе».

«Интересно», — прокомментировал Маск и, похоже, задумался, что это может стать поводом для отмены результатов опроса, которые вряд ли его устроили.

Впоследствии аккаунт @Unfiltered Boss написал, что, мол, «пусть бы в опросах принимали участие только подписчики Twitter Blue».

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«Хорошее замечание. Мы внесем изменения», — ответил Маск и с последними, довольно странными изменениями в Twitter, трудно понять, — шутит он или говорит правду.

Ранее Маск запретил пользователям Twitter ссылаться на их аккаунты и публикации в сторонних сетях. Согласно сообщению на официальной странице соцсети (которое быстро удалили), с баном столкнулись Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr и Post. Другие платформы, такие как Telegram, TikTok, YouTube, Weibo и OnlyFans, остались без внимания Twitter. И метод отбора «запрещенных сайтов» был не до конца ясен, поэтому неудивительно, что сообщения об обновлении спровоцировали шквал критики в сторону генерального директора Twitter.

В последнее время действия Маска в Twitter не приносят ожидаемого для него результата (здесь и неудачные запуски Twitter Blue, постоянные изменения ее стоимости и цветов «галочек», а также спровоцированный подпиской хаос в соцсети и отток рекламодателей). Маск запустил опрос о своем возможном увольнении и кажется хоть здесь надеялся получить немного поддержки от поклонников, но в итоге вынужден искать пути, чтобы и дальше управлять своей игрушкой. Боты это, похоже, один из любимых поводов Илона отказаться от чего-то, что его не устраивает в соцсети.