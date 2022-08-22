Сотрудники Apple выступили против планов компании вернуть их к работе в офисе

Работникам Apple настолько понравилось работать отдаленно, что теперь они не хотят даже думать о возвращении в офис.

В начале этого месяца компания сообщила своим сотрудникам о том, что они должны появляться в офисе трижды в неделю – во вторник, четверг и третий день недели, который устанавливает отдельно каждое внутреннее подразделение корпорации. Новые правила вступят в силу совсем скоро – 5 сентября.

Против такого решения выступила группа работников под названием Apple Together. Активисты предлагают разрешить сотрудникам согласовывать график и порядок со своими непосредственными руководителями, обходя корпоративную бюрократию и одобрение на самом высоком уровне. Представители Apple Together даже создали петицию, в которой подчеркнули, что компания должна «поощрять работников, а не запрещать гибкий график работы». Только тогда сотрудники «смогут чувствовать себя комфортно, чтобы вместе «думать иначе» (девиз корпорации).

Но похоже, что Apple не собирается менять своего решения, по крайней мере сейчас. Генеральный директор Apple Тим Кук уверен — «личное сотрудничество очень важно для культуры всей компании».

Курс QA вечірній Навчайтесь безоплатно, заробляйте від $700 на старті кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

С мнением главы Apple согласны далеко не все. Жесткая позиция руководства уже привела к тому, что руководитель отдела машинного обучения Apple Ян Гудфеллоу покинул компанию в поисках работы с более гибким графиком. И не исключено, что увольнения продолжатся, если Apple не отступит от своей идеи.

Напомним, компания перевела сотрудников на дистанционку еще в марте 2020 года — когда началась пандемия коронавируса. С тех пор Apple неоднократно пыталась вернуть работников в офис, однако эти планы регулярно откладывались из-за очередных волн COVID-19.

Если принимать во внимание исключительно финансовые показатели Apple, становится очевидным, что отсутствие работников на рабочем месте в офисе никак не влияет на выручку. Так, за апрель-июнь 2022 года прибыль компании составила почти $83 млрд долларов – это новый рекорд для июньских кварталов.

Источник: Engadget