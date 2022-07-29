Apple отчиталась за квартал — устойчивый рост продаж iPhone и рекордный доход, несмотря на сокращение выручки от Mac, iPad и аксессуаров

В ночь на 29 июля Apple опубликовала очередной квартальный финансовый отчет — на ее бухгалтерском календаре 25 июня завершился третий квартал 2022 финансового года Apple относится к компаниям, у которых финансовый год не совпадает с календарным. Итак, у Apple третий квартал 2022 финансового года соответствует второму кварталу 2022 календарного года. Если кратко, Apple превзошла ожидания аналитиков и сообщила о росте дохода от продаж iPhone, в основном благодаря iPhone 13 (спрос на прошлогоднюю линейку остается высоким), но продажи Mac уменьшились на 10% из-за ограничений в цепочке поставок и неблагоприятных курсов обмена валют.
Финансовые показатели
- За апрель-июнь доход Apple составил почти $83 млрд долларов — это новый рекорд для июньских кварталов и на 2% выше прошлогоднего результата ($81,4 млрд). Чистая прибыль снизилась до $19,4 млрд (или $1,20 на акцию) против $21,7 млрд (или $1,30 на акцию) по результатам аналогичного квартала 2021 года. Валовая маржа составила 43,3% — на 40 базисных пунктов. Ослабление финансового рычага (коэффициент использования заемных средств), обусловленное сезонными факторами, и неблагоприятные изменения курсов иностранных валют были компенсированы рядом благоприятных условий. Продуктовая маржа составила 34,5%.
- Как росла выручка Apple с шагом 10 лет:
Apple’s revenue every 10 years:
Q3 2022: $83 billion
Q3 2012: $35 billion
Q3 2002: $1 billion
— Jon Erlichman (@JonErlichman) July 28, 2022
- За квартал компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $23 млрд. Объем денежных средств и ценных бумаг на 25 июня составил $179 млрд (из них $60 млрд — чисто денежные средства) при общих долговых обязательствах в $120 млрд. Также за квартал компания выплатила акционерам $28 млрд в виде обратного выкупа и дивидендов.
- Акции Apple на премаркете после публикации отчета резко выросли в цене.
Продажи выросли почти во всех регионах (незначительное падение в Китае и Японии).
Распределение выручки по регионам
|Регион
|Трехмесячный период, завершившийся 25 июня 2022 г., млрд дол.
|Трехмесячный период, завершившийся 26 июня 2021 г., млрд дол.
|Америка
|37,472
|35,870
|Европа
|19,287
|18,943
|Китай
|14,604
|14,762
|Япония
|5,446
|6,464
|Остальные Азии
|6,150
|5,395
|Всего
|82,959
|81,434
Продажа по отдельным категориям продуктов
Если посмотреть на часть отчета с данными о доходе от продажи отдельных продуктов, то спад наблюдается по нескольким основным категориям. Сильнее всего обвалились продажи Mac – на 10% по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Тим Кук объяснил это ограничениями в цепи поставок и неблагоприятными изменениями валютных курсов. Однако это также совпадает с общеотраслевой тенденцией спада продаж ПК.
Продажи iPad упали на 2%, а вот категория «нательные устройства, устройства для дома и аксессуары» потеряла 8% по сравнению с результатом прошлого года.
Квартальные продажи по категориям:
- iPhone — $40,665 млрд (год назад — $39,570 млрд);
- Mac — $7,382 млрд (год назад — $8,235 млрд);
- iPad — $7,224 млрд (год назад — $7,368 млрд);
- Нательные устройства, устройства для дома и аксессуары — $8,084 млрд (год назад — $8,775 млрд);
- Сервисы — $19,604 млрд (год назад — $17,486 млрд).
Другие интересные факты из отчета
- Сейчас суммарно Apple имеет более 860 миллионов платных подписчиков – за последний год добавилось 160 млн новых платных подписчиков.
- Достижения Apple TV+ — фильмы и шоу, вышедшие в стриминговом сервисе Apple, получили 250 наград и 1100 номинаций. Всего Apple TV+ собрал 52 номинации на премию «Эмми» в 13 категориях.
- Опрос потребителей в США свидетельствует, что среди владельцев iPhone 13 индекс удовлетворенности достигает 98%.
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В начале месяца Apple выпустила MacBook Air с процессором M2, экраном 13,6” и магнитной зарядкой MagSafe, а в прошлом месяце вышел обновленный MacBook Pro M2. Они присоединились к обновленным iPhone SE и iPad, Mac Studio на вышедших весной чипе M1 Ultra и Studio Display. В начале месяца вышли публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16 — их запуск ожидается осенью вместе с линейкой iPhone 14 из четырех моделей и рядом других новинок. Ранее Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple готовит немало новых устройств, часть из которых выйдет до конца года. Среди известных потенциальных новинок — серия смартчасов Apple Watch Series 8 с функцией измерения температуры тела, в которую войдет новая модель с усиленной защитой для занятий экстремальными видами спорта, новые Mac с чипами M2 и M3, а также новые Apple TV и HomePod. В то же время Apple вместе со всеми остальными уже начала готовиться к приближению глобальной рецессии — с 2023 года планирует замедлить темпы найма персонала и сократить операционные расходы.
В следующем году Apple сократит наем персонала и расходы на некоторые команды