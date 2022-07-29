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Apple отчиталась за квартал — устойчивый рост продаж iPhone и рекордный доход, несмотря на сокращение выручки от Mac, iPad и аксессуаров

Apple отчиталась за квартал — устойчивый рост продаж iPhone и рекордный доход, несмотря на сокращение выручки от Mac, iPad и аксессуаров

В ночь на 29 июля Apple опубликовала очередной квартальный финансовый отчет — на ее бухгалтерском календаре 25 июня завершился третий квартал 2022 финансового года Apple отчиталась за квартал — устойчивый рост продаж iPhone и рекордный доход, несмотря на сокращение выручки от Mac, iPad и аксессуаровApple отчиталась за квартал — устойчивый рост продаж iPhone и рекордный доход, несмотря на сокращение выручки от Mac, iPad и аксессуаровApple относится к компаниям, у которых финансовый год не совпадает с календарным. Итак, у Apple третий квартал 2022 финансового года соответствует второму кварталу 2022 календарного года. Если кратко, Apple превзошла ожидания аналитиков и сообщила о росте дохода от продаж iPhone, в основном благодаря iPhone 13 (спрос на прошлогоднюю линейку остается высоким), но продажи Mac уменьшились на 10% из-за ограничений в цепочке поставок и неблагоприятных курсов обмена валют.

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Финансовые показатели

  • За апрель-июнь доход Apple составил почти $83 млрд долларов — это новый рекорд для июньских кварталов и на 2% выше прошлогоднего результата ($81,4 млрд). Чистая прибыль снизилась до $19,4 млрд (или $1,20 на акцию) против $21,7 млрд (или $1,30 на акцию) по результатам аналогичного квартала 2021 года. Валовая маржа составила 43,3% — на 40 базисных пунктов. Ослабление финансового рычага (коэффициент использования заемных средств), обусловленное сезонными факторами, и неблагоприятные изменения курсов иностранных валют были компенсированы рядом благоприятных условий. Продуктовая маржа составила 34,5%.

Apple отчиталась за квартал — устойчивый рост продаж iPhone и рекордный доход, несмотря на сокращение выручки от Mac, iPad и аксессуаров

  • Как росла выручка Apple с шагом 10 лет:

  • За квартал компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $23 млрд. Объем денежных средств и ценных бумаг на 25 июня составил $179 млрд (из них $60 млрд — чисто денежные средства) при общих долговых обязательствах в $120 млрд. Также за квартал компания выплатила акционерам $28 млрд в виде обратного выкупа и дивидендов.
  • Акции Apple на премаркете после публикации отчета резко выросли в цене.
Apple отчиталась за квартал — устойчивый рост продаж iPhone и рекордный доход, несмотря на сокращение выручки от Mac, iPad и аксессуаров
После публикации отчета котировки Apple на премаркете выросли

Продажи выросли почти во всех регионах (незначительное падение в Китае и Японии).

Распределение выручки по регионам

Регион Трехмесячный период, завершившийся 25 июня 2022 г., млрд дол. Трехмесячный период, завершившийся 26 июня 2021 г., млрд дол.
Америка 37,472 35,870
Европа 19,287 18,943
Китай 14,604 14,762
Япония 5,446 6,464
Остальные Азии 6,150 5,395
Всего 82,959 81,434

Продажа по отдельным категориям продуктов

Если посмотреть на часть отчета с данными о доходе от продажи отдельных продуктов, то спад наблюдается по нескольким основным категориям. Сильнее всего обвалились продажи Mac – на 10% по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Тим Кук объяснил это ограничениями в цепи поставок и неблагоприятными изменениями валютных курсов. Однако это также совпадает с общеотраслевой тенденцией спада продаж ПК.

Apple отчиталась за квартал — устойчивый рост продаж iPhone и рекордный доход, несмотря на сокращение выручки от Mac, iPad и аксессуаров

Продажи iPad упали на 2%, а вот категория «нательные устройства, устройства для дома и аксессуары» потеряла 8% по сравнению с результатом прошлого года.

Квартальные продажи по категориям:

  • iPhone — $40,665 млрд (год назад — $39,570 млрд);
  • Mac — $7,382 млрд (год назад — $8,235 млрд);
  • iPad — $7,224 млрд (год назад — $7,368 млрд);
  • Нательные устройства, устройства для дома и аксессуары — $8,084 млрд (год назад — $8,775 млрд);
  • Сервисы — $19,604 млрд (год назад — $17,486 млрд).

Другие интересные факты из отчета

  • Сейчас суммарно Apple имеет более 860 миллионов платных подписчиков – за последний год добавилось 160 млн новых платных подписчиков.
  • Достижения Apple TV+ — фильмы и шоу, вышедшие в стриминговом сервисе Apple, получили 250 наград и 1100 номинаций. Всего Apple TV+ собрал 52 номинации на премию «Эмми» в 13 категориях.
  • Опрос потребителей в США свидетельствует, что среди владельцев iPhone 13 индекс удовлетворенности достигает 98%.

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В начале месяца Apple выпустила MacBook Air с процессором M2, экраном 13,6” и магнитной зарядкой MagSafe, а в прошлом месяце вышел обновленный MacBook Pro M2. Они присоединились к обновленным iPhone SE и iPad, Mac Studio на вышедших весной чипе M1 Ultra и Studio Display. В начале месяца вышли публичные бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS Ventura и tvOS 16 — их запуск ожидается осенью вместе с линейкой iPhone 14 из четырех моделей и рядом других новинок. Ранее Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple готовит немало новых устройств, часть из которых выйдет до конца года. Среди известных потенциальных новинок — серия смартчасов Apple Watch Series 8 с функцией измерения температуры тела, в которую войдет новая модель с усиленной защитой для занятий экстремальными видами спорта, новые Mac с чипами M2 и M3, а также новые Apple TV и HomePod. В то же время Apple вместе со всеми остальными уже начала готовиться к приближению глобальной рецессии — с 2023 года планирует замедлить темпы найма персонала и сократить операционные расходы.

В следующем году Apple сократит наем персонала и расходы на некоторые команды


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