Apple отчиталась за квартал — устойчивый рост продаж iPhone и рекордный доход, несмотря на сокращение выручки от Mac, iPad и аксессуаров

За апрель-июнь доход Apple составил почти $83 млрд долларов — это новый рекорд для июньских кварталов и на 2% выше прошлогоднего результата ($81,4 млрд).

Чистая прибыль снизилась до $19,4 млрд (или $1,20 на акцию) против $21,7 млрд (или $1,30 на акцию) по результатам аналогичного квартала 2021 года.

Валовая маржа составила 43,3% — на 40 базисных пунктов.

Ослабление финансового рычага (коэффициент использования заемных средств), обусловленное сезонными факторами, и неблагоприятные изменения курсов иностранных валют были компенсированы рядом благоприятных условий.

Продуктовая маржа составила 34,5%.