Современные сайты стали настолько «раздутыми», что их не тянут бюджетные смартфоны, способные запустить PUBG

Простая загрузка страницы может привести к сбоям у бюджетных телефонов, которые без проблем «тянут» мобильную версию PUBG со скоростью 40 кадров в секунду, говорится в отчёте Danluu.com.

Например, Wix требует загрузки 21 МБ данных для одной страницы, тогда как сайты Patreon и Threads — 13 МБ для одной страницы. Во время экспериментов их загрузка занимала до 33 секунд, а в некоторых случаях страницы не загружались вообще.

Основные данные измерения можно посмотреть в таблице, которая показывает время, когда большинство контента на видимой части экрана уже доступно для просмотра (LCP), на нескольких сайтах и устройствах с низкими характеристиками. В столбцах слева также показаны требования к пропускной способности каждого сайта.

Во время тестирования использовали бюджетные Itel P32 и Tecno S8C, а также более мощные системы Apple M3 Max, M1 Pro и M3.

Судя по результатам теста, среди сайтов с наибольшими проблемами с оптимизацией — Quora и практически все основные социальные медиаплатформы. Новые сервисы для создания контента, такие как Squarespace, Forum и Discourse также имеют худшую производительность, чем их старые аналоги, делая невозможным использование на некоторых устройствах.

Интересно, что Tecno S8C постоянно «застревал» на Quora, хотя вполне справляется с запуском PUBG со скоростью 40 кадров в секунду.

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Источник: tomshardware

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