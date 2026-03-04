ESA совместно с Airbus впервые протестировала лазерную связь между самолетом и спутником со скоростью 2,6 Гбит/c

Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Airbus Defense and Space успешно протестировало лазерную связь между самолетом и геостационарным спутником.





В ходе летных испытаний во французском Ниме лазерный терминал Airbus UltraAir поддерживал стабильное соединение, передавая данные со скоростью 2,6 Гбит/c в течение нескольких минут. Лазерная связь представляет альтернативу в условиях дефицита места на низкой околоземной орбите и ограниченности радиочастот.

Поскольку лазерные лучи рассеиваются значительно меньше радиоволн, они способны обеспечить более надежную связь и передать больше информации. В ходе демонстрации терминал на борту самолета был подключен к спутнику Alphasat TDP-1 на высоте 36 тыс. км над Землей. Достижение точности в условиях скоростного движения самолета с учетом облачности представляет серьезную проблему. Однако система обеспечивала надежную связь в течение полета.

«Это достижение демонстрирует, как оптическая связь может реализовать защищенное соединение для наших государств-членов. В частности, благодаря решению технических проблем, связанных с установлением высокоскоростной лазерной связи, способной избегать помех и обнаружения в сложных условиях», — подчеркивает директор ESA по вопросам навигации и связи Лоран Жаффарт.

Разработки предусматривают использование в будущем надежного высокоскоростного интернета во время полетов, на кораблях и в других транспортных средствах, которые перемещаются в областях, где традиционные средства связи могут не работать. Лазерный терминал Airbus UltraAir разработали в рамках программы ЕКА по оптической и квантовой связи ScyLight. Эта программа входит в более масштабный проект по передовым исследованиям в области телекоммуникационных систем ARTES.





Ранее мы писали, что американская оборонно-техническая компания General Atomics совместно с канадской компанией Kepler Communications успешно испытала прототип системы лазерной связи во время полета самолета. NASA также тестирует скоростная лазерная связь.

Источник: TechXplore