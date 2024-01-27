Созданные ИИ порно-дипфейки с Тейлор Свифт осудили CEO Microsoft и профсоюз американских актеров

В США продолжается скандал с созданными искусственным интеллектом порно-дипфейками с «участием» певицы Тейлор Свифт, которые распространялись на X. Профсоюз актеров SAG-AFTRA осудил подобные «произведения» и поддержал запрет на такие изображения, свое мнение высказал и глава Microsoft Сатья Наделла.

Профсоюз актеров назвал такие дипфейки «печальными, вредными и глубоко тревожными»:

«Разработка и распространение фальшивых изображений — особенно непристойных — без чьего-либо согласия должна быть признана незаконной. Как общество мы можем контролировать эти технологии, но мы должны действовать сейчас, пока не поздно».

Профсоюз актеров годами следит за этой проблемой и раньше выражал поддержку государственным и федеральным законам, запрещающим распространение поддельных порнографических изображений, копирующих чей-либо облик без согласия.

Профсоюз также поддерживает более широкое законодательство, «Закон о запрете мошенничества с искусственным интеллектом», запрещающий использование искусственного интеллекта для распространения поддельных копий реальных людей без согласия, сексуального характера или нет.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла также высказался по поводу откровенных дипфейков Тейлор Свифт, созданных ИИ. В интервью NBC News Наделла сказал:

«Во-первых, это абсолютно тревожно и ужасно, и потому да, мы должны действовать, и, откровенно говоря, все мы в технике платформы, независимо от вашей позиции по какому-либо конкретному вопросу — я думаю, что мы все выигрываем, когда мир онлайн безопасен».

Отвечая на вопрос о последствиях использования искусственного интеллекта, Наделла сказал о «всех ограждениях, которые мы должны установить вокруг технологии, чтобы создавать более безопасный контент. И там многое нужно сделать, и многое там делается». CEO Microsoft сказал, что правоохранительные органы и технологические платформы могут работать вместе и что корпорации могут сделать гораздо больше.

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На брифинге для печати в Белом доме в пятницу репортер спросил, поддерживает ли президент Байден закон о запрете порнографических изображений, созданных искусственным интеллектом.

«Это вызывает тревогу. Мы обеспокоены сообщениями о распространении изображений, которые вы только что обнародовали… Очевидно, должно быть законодательство, которое урегулировало бы эту проблему», — сказала Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

Источник: Variety

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