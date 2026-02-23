Создатель диспетчера задач для Windows показал, какой бы сделал современную версию: она с ИИ и доступна на GitHub

Автор оригинального Диспетчер задач Windows Дэйв Пламмер показал, каким этот инструмент мог бы стать сегодня. В заметке он назвал это «вероятно тем, как выглядел бы Task Manager, если бы я все еще работал в Microsoft». Свой эксперимент Пламмер интегрировал в панель управления проекта Tempest AI и выложил код на GitHub.





Новый интерфейс имеет выразительную ретро-футуристическую эстетику: RGB-подсветка, индикаторы в стиле спидометров и динамичный саундтрек на фоне. Вид разительно отличается от сдержанного Диспетчера задач в Windows 11. Это скорее концепт для энтузиастов, чем реалистичный вариант для массового релиза.

Проект Tempest AI Пламмер создает для того, чтобы обыграть классическую аркаду Tempest эпохи Atari. Панель не предназначена для постоянного мониторинга системы в фоновом режиме. На вопрос о нагрузке автор ответил прямо: «она сжигает около 75% GPU при 30 кадрах в секунду на моем M2 Mac Pro, поэтому ее требования к GPU «не являются незначительными». То есть это скорее демонстрация возможностей визуализации, чем утилита для ежедневного контроля ресурсов.

This is probably what Task Manager would look like (and sound like) if I were still around. Which is why it's a good thing I knew to stay in my lane, design-wise :-) Live display: https://t.co/E6EOfRoi3M

Code: on my github pic.twitter.com/Ke6R2F9y1Z — Dave W Plummer (@davepl1968) February 16, 2026





Пламмер создал первый Task Manager в свободное время, но инструмент оказался настолько удачным, что его включили в состав Windows NT. Большинство знакомых элементов появились уже в Windows 2000, а впоследствии Microsoft постоянно обновляла программу в последующих версиях Windows. Среди недавних изменений — переход в мае 2024 года с отображения скорости памяти в МГц на MT/s и редизайн в 2022 году под стиль Windows 11.

Этот концепт появился на фоне проблем с обновлениями Windows, из-за которых пользователи сталкивались со сломанной средой восстановления, неожиданной активацией BitLocker и даже невозможностью загрузить ПК. На этом фоне альтернативный, почти игровой взгляд на системную утилиту выглядит как творческая пауза в серьезной экосистеме.

Источник: tomshardware