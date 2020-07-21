Создатель камеры для Google Pixel Марк Левой займётся разработкой «универсального приложения камеры» для Adobe





Ранее в этом году стало известно, что два ключевых руководителя направления бизнеса Pixel покинули компанию Google. Одним из них был инженер Марк Левой, возглавлявший команду по разработке вычислительных алгоритмов для камеры Pixel. Однако он не долго оставался без дел и уже присоединился к компании Adobe. На новом месте работы он займётся созданием универсального приложения камеры.

Ранее в Google Марк Левой возглавлял команду, которая разработала впечатляющую технологию вычислительной фотографии, используемую в смартфонах Google Pixel. Этой командой, в том числе, были созданы такие функции как Night Sight, Portrait Mode и HDR +. Благодаря работе Марка Левоя камеры Pixel могли делать отличные фотографии, не требуя такого количества аппаратных решений, как конкурирующие продукты. Долгое время смартфоны Google Pixel обходились одной основной камерой.

Вероятно, на новом месте работы в Adobe Левой может заняться разработкой общедоступного приложения камеры, которое не будет ограничиваться одной лишь линейкой Pixel. Левой будет работать в сфере вычислительной фотографии, его усилия будут «сосредоточены на концепции универсального приложения камеры», говорится в сообщении компании. Хотя на текущий момент Adobe не смогла дать определение «универсальному приложению камеры». Эта фраза также может относиться к платформе приложений, которые могут работать как на камерафонах, так и на больших камерах, например, зеркальных.

У Adobe уже имеется приложение камеры Photoshop Camera и есть ещё одно решение, встроенное в Adobe Lightroom. Возможно, теперь компания хочет создать одно общее универсальное приложение для всех своих продуктов. Марк Левой будет работать с командами Photoshop Camera, Adobe Research и Sensei AI. Он будет подотчётен перед техническим директором Adobe Абхай Параснисом, и он приступил к работе в компании с 20 июля.

Источник: The Verge