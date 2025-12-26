Создатель сериала "Плюрибус" раскрыл оригинальный финал для Кэрол и Манусоса

Создатели сериала «Плюрибус» хотели показать финал первого сезона совсем другим. Речь идет о выборе Кэрол и Манусоса и о том, насколько далеко они готовы зайти.

В новости присутствуют спойлеры к ключевым событиям сериала «Плюрибус»

Финал сезона сводит вместе все ключевые конфликты сезона. Кэрол окончательно разрывается между миром Других и собственным представлением о свободе. А еще один незараженный вирусом счастья Манусос доходит до предела в своей попытке «спасти человечество». Именно здесь становится известно, что Другие играют не по правилам: они могут использовать замороженные яйцеклетки Кэрол, чтобы превратить ее в одну из них. То есть без прямого согласия.

По словам создателя Винса Гиллигана в большом интервью Variety, Другие формально не солгали. Они воспользовались «юридической» логикой: легко вводят в заблуждение тем, что осторожно отвечают на вопросы, не раскрывая всей картины. Им действительно нельзя вторгаться в тело человека без согласия, но если нужный материал существует вне его — это для них не проблема.

«Это как во втором эпизоде: один из персонажей спрашивает: «Так вы вегетарианцы?». Наступает небольшая пауза, и Зося отвечает: «Мы предпочли бы быть вегетарианцами, да». Вся сцена очень в стиле «Перри Мейсона» Это известный американский телесериал об адвокате, который очень хитро отвечает на вопросы в суде«, — сравнивает случаи автор шоу.

Параллельно измена Зоси становится для Кэрол точкой невозврата. Она скрыла важную деталь, что из замороженных яйцеклеток можно извлечь стволовые клетки и сделать из них инъекцию. Другие узнали, что Кэрол заморозила их вместе со своей покойной женой Хелен. Поэтому Кэрол теперь теряет не только безопасность, но и шанс на будущего ребенка, которого когда-то планировала со своей покойной женой. Для главной героини «Плюрибус» это смесь боли и стыда, смешанная с горьким прозрением: она поверила в счастье там, где ее видели только как ресурс.

Именно после этого Кэрол делает резкий поворот и объединяется с Манусосом. В конце сезона это выглядит как прямой конфликт с Другими вплоть до ядерной угрозы. Но такой «взрывной» финал появился не сразу. Сценаристы-продюсеры Гордон Смит и Элисон Тэтлок рассказали, что изначально все должно было быть более сдержанным.

«Это было похоже на этот финал, только более деликатный. Кэрол тайно договаривается с Манусосом, передает ему записку и, возможно, готовится действовать как двойной агент», — говорят авторы.

Решение изменить последние сцены приняли уже позже. Гиллиган сказал, что Apple и Sony высказали ряд замечаний. Тогда команда поняла, что истории сериала «Плюрибус» не хватает более сильной точки. Так в сериале появилась ядерная бомба как символ того, что компромисс закончился.

При этом создатели подчеркивают: Другие не считают себя злодеями. Они убеждены, что действуют рационально, стремятся к миру и счастью для всех. Но просто их представление об этом полностью игнорирует право выбора. Именно поэтому финал сезона не дает однозначного ответа, кто здесь прав, и оставляет это решение зрителю.

Первый сезон сериала «Плюрибус» получил идеальные оценки от критиков, а финальный эпизод вышел 24 декабря. Шоу обошло «Разрыв» и «Теда Лассо», став самым популярным в истории сервиса. Продолжение сериала уже находится в разработке.