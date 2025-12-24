На Apple TV завершился сериал "Плюрибус": все 9 эпизодов доступны для просмотра

Новости Кино 24.12.2025 comment views icon

На Apple TV вышел девятый и финальный эпизод научно-фантастического сериала «Плюрибус» (Одна из многих), а значит весь сезон доступен для одновременного просмотра — без недельного ожидания.

«Плюрибус» повествует об авторе любовных романов Кэрол Стурке (Рэй Сихорн), которая обнаруживает, что осталась едва ли не единственным человеком на Земле, которого не поразил таинственный вирус единства и счастья. Напомним, что в предпоследнем эпизоде главная героиня наладила «контакт» с Зосей и продолжает исследовать особенности зараженных, тогда как еще один человек с иммунитетом Манусос наконец добрался до границы с США, чтобы встретиться с Кэрол.

Світ збожеволів від щастя: вийшов трейлер Sci-Fi серіалу "Плюрибус" від творця "Пуститися берега"Світ збожеволів від щастя: вийшов трейлер Sci-Fi серіалу "Плюрибус" від творця "Пуститися берега"Світ збожеволів від щастя: вийшов трейлер Sci-Fi серіалу "Плюрибус" від творця "Пуститися берега"Світ збожеволів від щастя: вийшов трейлер Sci-Fi серіалу "Плюрибус" від творця "Пуститися берега"

Первый сезон получил идеальные оценки от критиков, которые стали лучшими в карьере шоураннера Винса Гиллигана — то есть выше, чем у «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Сам автор согласился, что «Плюрибус» стал самым масштабным проектом в его карьере и рассказал, что запланировал его идею еще около 10 лет назад.

«Это больше всего, что я когда-либо делал. Его масштабы — это путешествия по всему миру, охват всего мира. Я и мои продюсеры учились этому в течение многих лет. Проект бы не достиг успеха, если бы мы взялись за него 5 или 10 лет назад».

Второй сезон официально в разработке. По словам Сихорн, комната сценаристов начала активную работу, но дата выхода пока неизвестна. Ранее мы писали, что на снимках в Google Earth случайно сохранили большой спойлер к сериалу, а Apple TV отчитался, что «Плюрибус» обошел «Разделение» и «Теда Лассо», как самое популярное шоу в истории сервиса.

