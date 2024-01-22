«Созвездие» — первый трейлер научно-фантастического сериала Apple с Нуми Рапас и Джонатаном Бэнксом

Сериал создан Питером Харнесом («Доктор Кто»), а режиссером выступила Мишель Макларен («Игра престолов», «Во все тяжкие»).

Нуми Рапас («Шерлок Холмс: Игра теней», «Прометей») сыграет астронавтку, которая возвращается на Землю после катастрофы в космосе — лишь для того, чтобы обнаружить, что «ключевые части ее жизни, кажется, отсутствуют». В трейлере это проявляется как ряд тайн, которые зрителю постепенно придется разгадать — странное пианино, на котором главная героиня почему-то больше не может играть, неизвестный голос на магнитофоне — вместе с большим количеством галлюцинаций.

Кроме Рапас и Джонатана Бэнкса («Во все тяжкие»), в сериале также снимаются Джеймс Д’Арси, Джулиан Луман, Уильям Кетлетт и Барбара Сукова.

Первые три эпизода сериала «Созвездие» дебютируют на Apple TV+ 21 февраля, остальные будут выходить по средам.