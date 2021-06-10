SpaceX идет на рекорд — нацеливается на 20 запусков Falcon 9 за первое полугодие 2021 года





В первую неделю июня SpaceX провела два успешных запуска Falcon 9: 3 июня она отправила грузовик Dragon 2 с 22-й миссией снабжения МКС, а 6 июня — вывела на орбиту 7-тонный телекоммуникационный спутник SXM-8 для поддержки стримингового вещания в интересах компании SiriusXM. И в расписании на этот месяц значатся еще два запуска Falcon 9.

Ближайший запуск запланирован на 17 июня — это будет миссия по выводу на орбиту спутника GPS III-05 (Neil Armstrong) для космических сил США. И впервые для отправки груза «национальной безопасности» по контракту с американскими военными будет использоваться не полностью новая, а восстановленная первая ступень — F9 B5 B1062.2 (она же отвечала за отправку предыдущего аппарата GPS III-04 в ноябре 2020 года). Ранее компания Илона Маска выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа. И если все пройдет удачно, то в будущем SpaceX разрешат использовать Falcon 9 B1062 в третий раз для запуска спутника GPS III SV06 (четвертый квартал 2021 года или начало 2022 года).

Ровно через неделю после GPS III-05 компания SpaceX планирует еще один запуск Falcon 9 с миссией Transporter-2 — это будет уже второй запуск по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program. Да, речь о тех самых «космических маршрутках» SpaceX, в рамках которого компания пакетом отправляет десятки небольших спутников для разных заказчиков. В прошлый раз компания установила мировой рекорд, отправив на орбиту за раз 143 спутника.

Если все пойдет по плану, то июнь 2021 станет третьим месяцем в истории SpaceX с четырьмя успешными запусками. Пока больше четырех Falcon 9 в месяц SpaceX не запускала. Все четыре июньских запуска — оплачены сторонними заказчиками, что положительно скажется на платежном балансе компании, которая последние шесть месяцев в основном запускала интернет-спутники Starlink в собственных интересах. Что еще важнее, SpaceX завершит первое полугодие 2021 года с рекордным результатом в 20 успешных миссий и до конца года при сохранении нынешних темпов сможет выйти на впечатляющий результат в 40 запусков.

В заключение — изображение, наглядно подтверждающее неоспоримое лидерство SpaceX.