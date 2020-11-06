SpaceX вывела на орбиту спутник GPS III-04 для космических сил США, следующая миссия — первый эксплуатационный полет Crew Dragon (Crew-1) к МКС

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В ночь на 6 ноября SpaceX провела еще один успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета вывела на орбиту спутник GPS III-04 для космических сил США, одновременно подтвердив следующий важный запуск — на 14 ноября запланирован первый эксплуатационный полет Crew Dragon (Crew-1) к МКС. Как обычно, за запуском можно было наблюдать в прямой трансляции на YouTube-канале SpaceX.

Изначально GPS III-04 (Sacagawea) планировали запустить в начале октября, но в первый раз старт отменили за две секунды до запланированного запуска из-за аномалии — два (из девяти) двигателей стартовали преждевременно. Инженеры внимательно осмотрели двигатели и обнаружили в предохранительных клапанах обоих двигателей лаковое вещество красного цвета, блокирующее их нормальную работу. Этот лак используется для защиты компонентов двигателя во время анодирования, и впоследствии его полностью убирают. SpaceX уже проверила все двигатели в своем парке, отбраковав потенциально проблемные экземпляры. Также SpaceX заявила, что работает с поставщиком над решением проблемы, обязавшись более тщательно проверять все оборудование. В связи с расследованием этой проблемы была отложена миссия Crew-1, знаменующая переход к полноценной эксплуатации корабля SpaceX. Сегодняшний запуск дает зеленый свет грядущему полету экипажа Crew-1 к МКС, запланированному на 14 ноября.

Ракета Falcon 9 со спутником GPS III-04 стартовала с площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 6 ноября в 01:25 по киевскому времени.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень (для этой миссии использовалась полностью новая ступень) отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Deployment of GPS III-4 confirmed pic.twitter.com/fCFJRcWMti — SpaceX (@SpaceX) November 6, 2020

Вторая ступень продолжила работу и успешно доставила спутник на запланированную орбиту, после чего тот успешно развернул солнечные панели и направился на рабочую орбиту.

GPS III-04 — четвертый спутник системы глобального позиционирования третьего поколения. Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX — компания Илона Маска выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.

В конечном итоге орбитальная группировка глобального позиционирования третьего поколения будет состоять из 32 аппаратов Block III. Они постепенно заменят собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники глобальной навигационной системы третьего поколения Global Positioning System (GPS III) выделяются помехоустойчивостью, повышенной точностью (точность определения местоположения до 1 м вместо 3 м) и являются более маневренными. Созданием новых спутников занимается Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата оценивается в $577 млн. расчетный срок эксплуатации — 15 лет.