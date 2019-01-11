SpaceX произвела первый запуск в 2019 году. На орбиту отправилась финальная партия из десяти спутников связи Iridium NEXT

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Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2019 году. Буквально только что ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередные десять коммуникационных спутников для спутникового провайдера Iridium Communications. Это последняя партия в рамках подписанного контракта на запуск 75 спутников. Прямая трансляция запуска ведется на канале SpaceX в YouTube.

Ракета стартовала в 17:31 по киевскому времени с площадки SLC-4E на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорнии. Это был повторный (второй) запуск первой ступени F9 B5 B1049.2, которая использовалась для сентябрьского запуска спутника Telstar в прошлом году.

Примерно через три минуты произошло разделение ступеней, а через семь минут после старта первая ступень успешно приземлилась на баржу «Just Read the Instructions» в Тихом океане. К сожалению, в момент посадки ступени трансляция прервалась, но ступень успешно села.

Falcon 9 first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship. pic.twitter.com/8l5fdMyJgH — SpaceX (@SpaceX) January 11, 2019

В 17:41 произошло плановое отключение двигателей второй ступени, вторая ступень вместе со спутником вошли в фазу пассивного полета. Примерно через 40 минут двигатели второй ступени перезапустят и спутник доставят на запланированную орбиту.

За весь прошлый год SpaceX успешно выполнила 21 запуск, что является новым рекордом.

Особый интерес вызывает следующий запуск, который состоится в феврале. Это будет запуск Falcon 9 с долгожданной демонстрационной миссией Demonstration Mission 1 (DM-1), в рамках корабль Crew Dragon совершит свой первый беспилотный полет к МКС. Если все пройдет успешно, то уже в июне 2019 года SpaceX начнет использовать Crew Dragon для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

Обновлено:

Получено подтверждение об успешном развертывании всех спутников на орбите.