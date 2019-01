SpaceX произвела первый запуск в 2019 году. На орбиту отправилась финальная партия из десяти спутников связи Iridium NEXT

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2019 году. Буквально только что ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередные десять коммуникационных спутников для спутникового провайдера Iridium Communications. Это последняя партия в рамках подписанного контракта на запуск 75 спутников. Прямая трансляция запуска ведется на канале SpaceX в YouTube.

Ракета стартовала в 17:31 по киевскому времени с площадки SLC-4E на территории базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в округе Санта-Барбара штата Калифорнии. Это был повторный (второй) запуск первой ступени F9 B5 B1049.2, которая использовалась для сентябрьского запуска спутника Telstar в прошлом году.

Примерно через три минуты произошло разделение ступеней, а через семь минут после старта первая ступень успешно приземлилась на баржу «Just Read the Instructions» в Тихом океане. К сожалению, в момент посадки ступени трансляция прервалась, но ступень успешно села.

Falcon 9 first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship. pic.twitter.com/8l5fdMyJgH

— SpaceX (@SpaceX) January 11, 2019