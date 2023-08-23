SpaceX выкатила Super Heavy Booster 9 (первая ступень Starship) на стартовую площадку для финальных предполетных тестов

SpaceX поделилась фотографиями ракеты Super Heavy (первой ступени для космолета Starship) на стартовой площадке перед вторым тестовым полетом.

Super Heavy Booster 9 transported back to the orbital launch pad at Starbase for additional preflight testing pic.twitter.com/C30Gh5i9Cb — SpaceX (@SpaceX) August 23, 2023

120-метровую ракету в спецификации Booster 9 переместили на стартовую площадку для дополнительных испытаний в рамках подготовки к ее следующему полету, который предположительно состоится через несколько месяцев, сообщает Digital Trends.

Около 2 недель назад Super Heavy проходил тестирование статического прожига (Static Fire), его можно увидеть на видео:

Первая попытка Starship достичь околоземной орбиты состоялась 20 апреля 2023 года и по мнению SpaceX прошла успешно — после успешного старта несколько двигателей самовольно отключились и до этапа разъединения ступеней система не дошла, ее взорвали командой из центра управления после достижения максимальной высоты 39 километров.

В том числе из-за этого SpaceX нужно разрешение от Федерального управления гражданской авиации (FAA), чтобы второй раз запустить Super Heavy. Ранее группы защитников окружающей среды подали в суд на FAA, утверждая, что регулятор не смог должным образом проанализировать вред окружающей среде от SpaceX Starship, в результате которого мусор упал на большую территорию.