Новости Наука и космос 23.08.2023 в 16:33

SpaceX выкатила Super Heavy Booster 9 (первая ступень Starship) на стартовую площадку для финальных предполетных тестов

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Юрій Орос

Автор новин

SpaceX выкатила Super Heavy Booster 9 (первая ступень Starship) на стартовую площадку для финальных предполетных тестов

SpaceX поделилась фотографиями ракеты Super Heavy (первой ступени для космолета Starship) на стартовой площадке перед вторым тестовым полетом.

120-метровую ракету в спецификации Booster 9 переместили на стартовую площадку для дополнительных испытаний в рамках подготовки к ее следующему полету, который предположительно состоится через несколько месяцев, сообщает Digital Trends.

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Около 2 недель назад Super Heavy проходил тестирование статического прожига (Static Fire), его можно увидеть на видео:

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SpaceX выкатила Super Heavy Booster 9 (первая ступень Starship) на стартовую площадку для финальных предполетных тестов
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Первая попытка Starship достичь околоземной орбиты состоялась 20 апреля 2023 года и по мнению SpaceX прошла успешно — после успешного старта несколько двигателей самовольно отключились и до этапа разъединения ступеней система не дошла, ее взорвали командой из центра управления после достижения максимальной высоты 39 километров.

В том числе из-за этого SpaceX нужно разрешение от Федерального управления гражданской авиации (FAA), чтобы второй раз запустить Super Heavy. Ранее группы защитников окружающей среды подали в суд на FAA, утверждая, что регулятор не смог должным образом проанализировать вред окружающей среде от SpaceX Starship, в результате которого мусор упал на большую территорию.

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