SpaceX запросила у FCC разрешение на использование терминалов Starlink в рамках демонстрационного орбитального запуска Super Heavy и Starship — он может состояться уже 1 августа

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SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку, запросив у американского регулятора разрешение на оснащение системы Super Heavy и Starship для первого орбитального запуска терминалами Starlink. На документ обратил внимание журналист Майкл Бэйлор.

Обновлено: Глава SpaceX Илон Маск в апдейте предоставил более реалистичные сроки первого орбитального полета Starship — в течение месяца или около того к орбитальному запуску должны быть готовы ракета, корабль и площадка.

В заявке SpaceX запрашивает разрешение на 1 августа. То есть, первого орбитального полета Starship в июле точно не будет, если компания Илона Маска хочет разместить на борту оборудование Starlink. С другой стороны, отклонение в один день, при условии, что запуск действительно состоится 1 августа, и с учетом того, что речь идет о принципиально новой ракетной системе, чья разработка движется просто колоссально быстрыми темпами, не имеет никакого значения. До этого момента считалось, что запуск до конца года будет огромным достижением.

«SpaceX планирует продемонстрировать высокоскоростную связь со звездолетом и сверхтяжелым ускорителем на земле со стартовой площадки Звездной базы, штат Техас — во время запуска, при посадке ускорителя, в полете и во время входа корабля в атмосферу. Starlink может обеспечивать передачу беспрецедентных объемов телеметрии и стабильную связь во время входа в атмосферу, когда ионизированная плазма вокруг космического корабля подавляет частоты, которые обычно используются для передачи телеметрии». фрагмент из документа SpaceX, поданного в FCC

Также в документе говорится, что терминалы Starlink для первого орбитального запуска будут использовать ту же антенну и коммуникационную электронику, что и ранее сертифицированные потребительские терминалы SpaceX, но будут отличаться модифицированным корпусом и креплением, подходящими для профиля миссии.

Еще в мае компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship.