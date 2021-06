SpaceX по-прежнему целится в июль с первым орбитальным полетом Starship

Но это очень оптимистичные сроки и шансов уложиться в них у компании практически нет.

25 июня президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл в рамках конференции ISDC 2021 заявила, что компания по-прежнему рассчитывает провести первый орбитальный запуск Starship в июле 2021 года, сообщает CNBC.

SpaceX executives are using this to keep the employees focused on pushing hard towards orbit. ~0% chance of an orbital launch attempt in July. The FAA has not even published the draft Environmental Assessment yet. https://t.co/q9M35bSsGf

— Michael Baylor (@nextspaceflight) June 25, 2021