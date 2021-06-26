SpaceX по-прежнему целится в июль с первым орбитальным полетом Starship

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Но это очень оптимистичные сроки и шансов уложиться в них у компании практически нет.

25 июня президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл в рамках конференции ISDC 2021 заявила, что компания по-прежнему рассчитывает провести первый орбитальный запуск Starship в июле 2021 года, сообщает CNBC.

«Я надеюсь, у нас получится, но мы все знаем, насколько это сложно. Мы действительно стоим на пороге запуска этой системы или, по крайней мере, попытки первого орбитального полета, и это действительно произойдет очень скоро». Гвинн Шотвелл президент и операционный директор SpaceX

SpaceX executives are using this to keep the employees focused on pushing hard towards orbit. ~0% chance of an orbital launch attempt in July. The FAA has not even published the draft Environmental Assessment yet. https://t.co/q9M35bSsGf — Michael Baylor (@nextspaceflight) June 25, 2021

Журналист Майкл Бэйлор назвал «‎нулевой» вероятность орбитального запуска Starship, поскольку регулятор FAA пока не опубликовал даже черновой вариант обязательно экологической экспертизы Environmental Assessment. Как объясняет журналист, если даже FAA опубликует черновик сегодня-завтра, то потребуются недели для общественного обсуждения. Кроме того, FAA еще должно выдать разрешение на проведение летных испытаний, что невозможно до завершения экологической экспертизы.

🔥🔥 — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Неофициальный рендер башни обслуживания и системы из Starship и Super Heavy в сборе.

Наконец, строительство башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, необходимой для сбора всей 120-метровой системы Starship и Super Heavy воедино, идет впечатляющими темпами. Но, площадка на территории Звездной базы SpaceX в Техасе, если судить по недавним фото и видео в соцсетях, не выглядит готовой к орбитальному запуску.

Starbase Production Diagram — 26th June 2021 pic.twitter.com/teYQpkB0X9 — Brendan (@_brendan_lewis) June 25, 2021

Прототип Starship SN20, предназначенный для орбитальных полетов и испытаний термозащиты при скорости полета 25 чисел Маха, который, как ожидается, будет использоваться для первого орбитального полета, пока тоже далек о готовности. В то же время испытания сверхтяжелой ракеты Super Heavy, которая, напомним, будет использоваться для запусков Starship с Земли, еще даже не начались.

Иными словами, сейчас все указывает на то, что орбитального запуска Starship в июле не будет, но есть высокие шансы, что SpaceX выполнит его до конца этого года. Еще в мае компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship.