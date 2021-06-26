SpaceX по-прежнему целится в июль с первым орбитальным полетом Starship
Но это очень оптимистичные сроки и шансов уложиться в них у компании практически нет.
25 июня президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл в рамках конференции ISDC 2021 заявила, что компания по-прежнему рассчитывает провести первый орбитальный запуск Starship в июле 2021 года, сообщает CNBC.
«Я надеюсь, у нас получится, но мы все знаем, насколько это сложно.
Мы действительно стоим на пороге запуска этой системы или, по крайней мере, попытки первого орбитального полета, и это действительно произойдет очень скоро».
Гвинн Шотвелл
президент и операционный директор SpaceX
SpaceX executives are using this to keep the employees focused on pushing hard towards orbit. ~0% chance of an orbital launch attempt in July. The FAA has not even published the draft Environmental Assessment yet. https://t.co/q9M35bSsGf
— Michael Baylor (@nextspaceflight) June 25, 2021
Журналист Майкл Бэйлор назвал «нулевой» вероятность орбитального запуска Starship, поскольку регулятор FAA пока не опубликовал даже черновой вариант обязательно экологической экспертизы Environmental Assessment. Как объясняет журналист, если даже FAA опубликует черновик сегодня-завтра, то потребуются недели для общественного обсуждения. Кроме того, FAA еще должно выдать разрешение на проведение летных испытаний, что невозможно до завершения экологической экспертизы.
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— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021
Неофициальный рендер башни обслуживания и системы из Starship и Super Heavy в сборе.
Наконец, строительство башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, необходимой для сбора всей 120-метровой системы Starship и Super Heavy воедино, идет впечатляющими темпами. Но, площадка на территории Звездной базы SpaceX в Техасе, если судить по недавним фото и видео в соцсетях, не выглядит готовой к орбитальному запуску.
Starbase Production Diagram — 26th June 2021 pic.twitter.com/teYQpkB0X9
— Brendan (@_brendan_lewis) June 25, 2021
Прототип Starship SN20, предназначенный для орбитальных полетов и испытаний термозащиты при скорости полета 25 чисел Маха, который, как ожидается, будет использоваться для первого орбитального полета, пока тоже далек о готовности. В то же время испытания сверхтяжелой ракеты Super Heavy, которая, напомним, будет использоваться для запусков Starship с Земли, еще даже не начались.
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Иными словами, сейчас все указывает на то, что орбитального запуска Starship в июле не будет, но есть высокие шансы, что SpaceX выполнит его до конца этого года. Еще в мае компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship.
Из Техаса на Гавайи. SpaceX запросила разрешение на орбитальный полет Starship