Из Техаса на Гавайи. SpaceX запросила разрешение на орбитальный полет Starship

13 мая SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), запросив у американского регулятора разрешение на первый орбитальный полет Starship, который компания Илона Маска рассчитывает провести уже в июне. Документ позволяет узнать, как именно будет проходить первый орбитальный полет Starship.

После сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами главным приоритетом SpaceX наряду с проектом спутникового интернета Starlink стала разработка Starship и Super Heavy. Это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Кроме того, у Starship будет лунная версия, которая будет обеспечивать первую высадку человека на Луну в XXI веке.

В прошлом году SpaceX приступила к летным испытаниям полноразмерных 50-метровых прототипов Starship. В ночь на 6 мая Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат и пятый по счету прототип) совершил первый полностью успешный высотный полет, взлетев на 10 километров и приземлившись после этого. Предыдущие четыре прототипа проходили высотные испытания с переменным успехом, наиболее удачной была третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали).

В прикрепленной к заявке FCC документации перечислены параметры связи ступеней с центром управления полетами и детально описан ход полета. Общая продолжительность полета должна составить около полутора часа.

По плану, 120-метровая система из 70-метровой первой ступени Super Heavy и корабля Starship будет запущена со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе. На 171 секунде полета первая ступень отделится от второй и затем совершит посадку примерно в 32 километрах от побережья.

Вторая ступень выйдет на орбиту, совершит почти полный виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводнится в 100 километрах от острова Кауаи, входящего в состав Гавайского архипелага.

SpaceX не уточняет, как именно будет происходить посадка ступеней. Что интересно, в отношении первой ступени в документе используется термин touchdown (посадка), а для второй — splashdown (приводнение). Предполагается, что обе ступени будут садиться в воду. В пользу этой версии указывает также то, что аналогичным образом проходили первые посадки первой ступени Falcon 9 перед тем, как компания начала сажать ступени на морскую платформу и космодром.

Цель орбитальных испытаний позволят — проверка надежности и управляемости ракеты при повторном входе в атмосферу на большой скорости, что крайне сложно воспроизвести в симуляции. В одном и твитов Маск объяснил, что именно поэтому сходить с орбиты ступень будет над Тихим океаном. Само собой, это будет контролируемый сход, а не как в случае со второй ступенью китайской тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б».

We need to make sure ship won’t break up on reentry, hence deorbit over Pacific

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2021