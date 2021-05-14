Из Техаса на Гавайи. SpaceX запросила разрешение на орбитальный полет Starship
13 мая SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), запросив у американского регулятора разрешение на первый орбитальный полет Starship, который компания Илона Маска рассчитывает провести уже в июне. Документ позволяет узнать, как именно будет проходить первый орбитальный полет Starship.
После сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами главным приоритетом SpaceX наряду с проектом спутникового интернета Starlink стала разработка Starship и Super Heavy. Это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Кроме того, у Starship будет лунная версия, которая будет обеспечивать первую высадку человека на Луну в XXI веке.
В прошлом году SpaceX приступила к летным испытаниям полноразмерных 50-метровых прототипов Starship. В ночь на 6 мая Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат и пятый по счету прототип) совершил первый полностью успешный высотный полет, взлетев на 10 километров и приземлившись после этого. Предыдущие четыре прототипа проходили высотные испытания с переменным успехом, наиболее удачной была третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали).
SpaceX впервые мягко посадила Starship после высотного полета на 10 км
В прикрепленной к заявке FCC документации перечислены параметры связи ступеней с центром управления полетами и детально описан ход полета. Общая продолжительность полета должна составить около полутора часа.
По плану, 120-метровая система из 70-метровой первой ступени Super Heavy и корабля Starship будет запущена со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе. На 171 секунде полета первая ступень отделится от второй и затем совершит посадку примерно в 32 километрах от побережья.
Вторая ступень выйдет на орбиту, совершит почти полный виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводнится в 100 километрах от острова Кауаи, входящего в состав Гавайского архипелага.
SpaceX не уточняет, как именно будет происходить посадка ступеней. Что интересно, в отношении первой ступени в документе используется термин touchdown (посадка), а для второй — splashdown (приводнение). Предполагается, что обе ступени будут садиться в воду. В пользу этой версии указывает также то, что аналогичным образом проходили первые посадки первой ступени Falcon 9 перед тем, как компания начала сажать ступени на морскую платформу и космодром.
Цель орбитальных испытаний позволят — проверка надежности и управляемости ракеты при повторном входе в атмосферу на большой скорости, что крайне сложно воспроизвести в симуляции. В одном и твитов Маск объяснил, что именно поэтому сходить с орбиты ступень будет над Тихим океаном. Само собой, это будет контролируемый сход, а не как в случае со второй ступенью китайской тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б».
We need to make sure ship won’t break up on reentry, hence deorbit over Pacific
— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2021
Обновление по Starship
Сейчас SpaceX готовит Starship SN15 к повторному высотному полету, хотя изначально его считали маловероятным. Только вчера на YouTube-канале SpaceX вышло видео с нарезкой ключевых моментов испытаний Starship SN15 в формате 4К.
На подходе улучшенный прототип SN16, на котором продолжат отрабатывать маневр «Belly Flop» и посадку, чтобы в итоге отточить все до блеска, и тестировать плитки теплоизоляции. Следующим крупным обновлением станет прототип SN20, предназначенный для орбитальных полетов и испытаний термозащиты при скорости полета 25 чисел Маха. Именно этот прототип, как ожидается, будет использоваться для первого орбитального полета.
Испытания нижней ступени, бустера Super Heavy, пока не проводились. Ранее SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Полетит следующий прототип Super Heavy, сборка которого началась в мае. Ранее SpaceX приступила к строительству башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, которая необходима для сбора всей 120-метровой системы воедино.
Starbase Production Diagram — 3rd May 2021 pic.twitter.com/GMPUUBsXKe
— Brendan (@_brendan_lewis) May 3, 2021
Ранее SpaceX запросила у FAA разрешение на строительство 140-метровой стальной башни. В конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу.
Илон Маск рассказал о намерении ловить первую ступень Starship (Super Heavy) в воздухе стрелой пусковой башни
Наконец, не так давно на испытательной площадке SpaceX в городе Мак-Грегор, штат Техас, заметили улучшенную версию вакуумного двигателя Raptor Vacuum Engine (RVac) для Starship.
На 2023 год запланирована первая пилотируемая миссия Starship — в путешествие вокруг Луны отправится туристическая делегация во главе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой.
dearMoon. Японский миллиардер бесплатно возьмет еще восьмерых туристов из народа в полет Starship вокруг Луны — попытать удачу в отборе может каждый
- Первоначально концепция ракетной системы BFR (Big Falcon Rocket) и BFS (Big Falcon Ship), которая тогда проходила под названием ITS (Interplanetary Transport System), была представлена Илоном Маском на Международном конгрессе астронавтики еще в сентябре 2016 года. В ноябре 2018 года Маск сообщил о переименовании ракеты-носителя BFR в Super Heavy, а корабля BFS — в Starship.
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- По плану, в 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (облет без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, после чего в 2024-2026 годах на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.
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- В 2019 году Маск заявил, что в будущем билеты на Starship (в пассажирском отсеке с комфортом смогут разместиться и путешествовать до 100 человек) будут продаваться по цене ниже $500 тыс. (в обе стороны), добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс. Он также говорил, что с 70-процентной вероятностью окажется в числе тех, кто переедет жить на Марс. Также он говорил, что стоимость запуска Starship не превысит $2 млн, а создание самодостаточной колонии на Марсе потребует 20 лет и тысячу кораблей.
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- SpaceX уже выбрала место для строительства завода и инженерно-конструкторского центра в порту Лос-Анджелеса, где будут разрабатываться и собираться межпланетные корабли Starship. Кроме того, в планах SpaceX создание плавучих космодромов — для запуска ракет на Марс и Луну и гиперзвуковых пассажирских перевозок на Земле. Считается, что именно с этой целью SpaceX взялась переоборудовать две нефтяные платформы, назвав их именами спутников Марса: Фобос и Деймос.
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- В будущем Starship планирует использовать не только для исследования других планет, но и для других целей. С его помощью компания SpaceX сможет за один запуск выводить на орбиту около 400 спутников Starlink, которые в будущем, как планируется, обеспечат интернет не только на Земле, но и на Марсе. Также SpaceX планирует использовать корабли Starship для очищения орбиты от мусора.