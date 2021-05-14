Из Техаса на Гавайи. SpaceX запросила разрешение на орбитальный полет Starship





13 мая SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), запросив у американского регулятора разрешение на первый орбитальный полет Starship, который компания Илона Маска рассчитывает провести уже в июне. Документ позволяет узнать, как именно будет проходить первый орбитальный полет Starship.

После сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами главным приоритетом SpaceX наряду с проектом спутникового интернета Starlink стала разработка Starship и Super Heavy. Это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Кроме того, у Starship будет лунная версия, которая будет обеспечивать первую высадку человека на Луну в XXI веке.

В прошлом году SpaceX приступила к летным испытаниям полноразмерных 50-метровых прототипов Starship. В ночь на 6 мая Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат и пятый по счету прототип) совершил первый полностью успешный высотный полет, взлетев на 10 километров и приземлившись после этого. Предыдущие четыре прототипа проходили высотные испытания с переменным успехом, наиболее удачной была третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали).

В прикрепленной к заявке FCC документации перечислены параметры связи ступеней с центром управления полетами и детально описан ход полета. Общая продолжительность полета должна составить около полутора часа.

По плану, 120-метровая система из 70-метровой первой ступени Super Heavy и корабля Starship будет запущена со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе. На 171 секунде полета первая ступень отделится от второй и затем совершит посадку примерно в 32 километрах от побережья.

Вторая ступень выйдет на орбиту, совершит почти полный виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводнится в 100 километрах от острова Кауаи, входящего в состав Гавайского архипелага.

SpaceX не уточняет, как именно будет происходить посадка ступеней. Что интересно, в отношении первой ступени в документе используется термин touchdown (посадка), а для второй — splashdown (приводнение). Предполагается, что обе ступени будут садиться в воду. В пользу этой версии указывает также то, что аналогичным образом проходили первые посадки первой ступени Falcon 9 перед тем, как компания начала сажать ступени на морскую платформу и космодром.

Цель орбитальных испытаний позволят — проверка надежности и управляемости ракеты при повторном входе в атмосферу на большой скорости, что крайне сложно воспроизвести в симуляции. В одном и твитов Маск объяснил, что именно поэтому сходить с орбиты ступень будет над Тихим океаном. Само собой, это будет контролируемый сход, а не как в случае со второй ступенью китайской тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б».

We need to make sure ship won’t break up on reentry, hence deorbit over Pacific — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2021

Обновление по Starship

Сейчас SpaceX готовит Starship SN15 к повторному высотному полету, хотя изначально его считали маловероятным. Только вчера на YouTube-канале SpaceX вышло видео с нарезкой ключевых моментов испытаний Starship SN15 в формате 4К.

На подходе улучшенный прототип SN16, на котором продолжат отрабатывать маневр «Belly Flop» и посадку, чтобы в итоге отточить все до блеска, и тестировать плитки теплоизоляции. Следующим крупным обновлением станет прототип SN20, предназначенный для орбитальных полетов и испытаний термозащиты при скорости полета 25 чисел Маха. Именно этот прототип, как ожидается, будет использоваться для первого орбитального полета.

Испытания нижней ступени, бустера Super Heavy, пока не проводились. Ранее SpaceX завершила сборку первого 70-метрового макета бустера Super Heavy BH1 для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Полетит следующий прототип Super Heavy, сборка которого началась в мае. Ранее SpaceX приступила к строительству башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, которая необходима для сбора всей 120-метровой системы воедино.

Starbase Production Diagram — 3rd May 2021 pic.twitter.com/GMPUUBsXKe — Brendan (@_brendan_lewis) May 3, 2021

Ранее SpaceX запросила у FAA разрешение на строительство 140-метровой стальной башни. В конце 2020-го Илон Маск рассказал об идее отказаться от посадочных опор и ловить Super Heavy в воздухе стрелой пусковой башни. И сейчас SpaceX активно изучает этот вариант для снижения интервала между запусками по сравнению с традиционной посадкой на морскую платформу.

Наконец, не так давно на испытательной площадке SpaceX в городе Мак-Грегор, штат Техас, заметили улучшенную версию вакуумного двигателя Raptor Vacuum Engine (RVac) для Starship.

На 2023 год запланирована первая пилотируемая миссия Starship — в путешествие вокруг Луны отправится туристическая делегация во главе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой.