OpenAI тоже хочет залезть в голову: Сэм Альтман планирует конкурента Neuralink

CEO OpenAI Сэм Альтман готовится вместе с партнерами создать новую компанию Merge Labs, которая будет конкурировать с Neuralink Илона Маска. При финансовой поддержке OpenAI этот стартап будет заниматься разработкой интерфейса «мозг-компьютер». Об этом сообщает The Financial Post.

Согласно имеющейся информации, Merge Labs будет использовать искусственный интеллект для своего интерфейса «мозг-компьютер». Кроме Neuralink, этот проект также станет конкурентом для таких компаний, как Precision Neuroscience и Synchron.

Название Merge Labs происходит от термина «The Merge», который Альтман ввел еще в 2017 году. Под этим он имел в виду момент, когда человеческий мозг и компьютеры соединятся в единую систему. По данным источников, стартап получит финансирование преимущественно от венчурного подразделения OpenAI, а его оценка составит около $850 млн. Альтман основал компанию вместе с Алексом Бланиа — руководителем компании World (известной своим биометрическим сканером радужки глаза, также при поддержке OpenAI). Собственные средства Альтман в проект вкладывать не будет.

Интерес к технологиям «мозг-компьютер» Альтман проявляет уже не первый год. Еще в 2017-м он предполагал, что «слияние» человека и компьютера может произойти уже к 2025 году, но этот прогноз не оправдался. В более свежих публикациях он писал, что «высокоскоростной интерфейс мозг-компьютер» вполне может стать реальностью благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта, сенсорных систем и микроэлектроники.

Поскольку Merge Labs будет прямым конкурентом Neuralink, это еще больше обострит личное и технологическое соперничество Альтмана с Маском. Оно началось в 2018 году, когда Маск покинул совет директоров OpenAI. Хотя технологии считывания сигналов мозга существуют десятилетиями, только последние достижения в сфере имплантов и ИИ позволили в разы повысить точность и скорость передачи данных с нейронов в цифровую систему.

Neuralink начала первые клинические испытания на людях в январе 2024 года. Первым пациентом стал квадриплегик Квадриплегик — это человек, у которого парализованы все четыре конечности (руки и ноги) и часто часть туловища. Ноланд Арбо, а впоследствии имплант получил еще один участник тестов, известный под псевдонимом Alex. Он смог играть в шутеры от первого лица и создавать 3D-модели, при этом испытывая меньше проблем и побочных эффектов, чем Арбо.

Источник: engadget