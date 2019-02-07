Специалисты Mayo Clinic создали онлайн-инструмент для предсказания вероятности образования камней в почках

Специалисты Mayo Clinic, одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, разработали онлайн-инструмент под названием Recurrence Of Kidney Stone (ROKS), который может помочь каждому желающему определить, есть ли у него вероятность повторного возникновения камня в почках. Чтобы выявить, не подвергается ли человек риску, инструмент использует несколько факторов, включая историю болезни и образ жизни.

Исследователи впервые представили ROKS в 2014 году, однако теперь его возможности были расширены. Ранее этот инструмент мог определить лишь вероятность формирования второго камня после возникновения болезни, сейчас он предсказывает насколько серьёзной и опасной может быть проблема. Для своего исследования специалисты клиники использовали информацию о более чем 3 тыс. пациентов, страдающих мочекаменной болезнью. Некоторые из них пережили мучительный опыт возникновения камней по нескольку раз. Было обнаружено, что факторы риска повторного появления камней прежде всего наблюдаются у мужчин, молодых людей, беременных и страдающих лишним весом.

На текущий момент прогностические возможности инструмента немного ограничены. ROKS набрал 0,681 балла по шкале C-index, определяющей точность модели прогнозирования. Оценка 1,0 означает совершенные навыки прогнозирования, тогда как 0,7 считается хорошим результатом. Соответственно, ROKS пока до него не дотягивает. Тем не менее, это лучше, чем ничего. Инструмент доступен онлайн или в качестве мобильного приложения для iOS и Android.

Источник: Engadget