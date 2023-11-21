Новости Софт 21.11.2023 в 14:06 comment views icon

Spotify платила Google сниженную комиссию за подписку или не платила вовсе ─ компании заключили спецсоглашение

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Spotify заключила специальное соглашение с Google. Его условия позволяют Spotify не платить комиссию Google, когда пользователи оформляют подписку на Android, используя собственную платежную систему потокового сервиса. Это стало известно благодаря показаниям в продолжающемся судебном процессе Epic Games против Google.

В рамках той же сделки Spotify платила Google всего 4% комиссии, если пользователи подписывались на сервис через Google. Это намного меньше, чем платят большинство других приложений за подписку через Google Play Store – обычная ставка комиссии составляет 15%. В рамках сделки Google и Spotify согласились внести по $50 млн в «фонд успеха».

«Прослушивание музыки — одна из основных целей [телефона]… если у нас не будет правильной работы Spotify во всех сервисах Play и основных сервисах, люди не будут покупать телефоны Android», — заявил в суде глава направления партнерства Google Дон Харрисон.

В отдельном комментарии представитель Google пояснил, что «небольшое количество разработчиков, которые больше других инвестируют в Android и Play, могут иметь разную плату за обслуживание в рамках более широкого партнерства». Такие инвестиционные партнерства позволяют привлечь больше пользователей к Android и Play, «постоянно улучшая опыт для всех пользователей и создавая новые возможности для всех разработчиков».

Epic Games подала иск против Google в 2020 году, обвинив поискового гиганта в том, что тот использовал Google Play Store на Android как незаконную монополию и вынуждал разработчиков приложений платить необоснованно высокую комиссию за внутренние покупки. Аналогичный иск был выдвинут и против Apple.

Spotify изначально поддержала Epic в борьбе с Google и Apple. Но в 2022 году компания присоединилась к программе Google User Choice Billing, которая позволяет Android-приложениям использовать собственные платежные системы в обмен на сокращение комиссии Google. Специальная сделка, раскрытая в суде, показала, что Google готова сделать еще больше исключений для таких популярных приложений, как Spotify.

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Источник: Engadget

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