Spotify удалил тысячи треков, сгенерированных ИИ, и продолжит борьбу с ними

По сообщению Financial Times, Spotify удалил тысячи музыкальных треков, сгенерированных искусственным интеллектом – в частности, такими программами, как Boomy, создающими целые песни. В заявлении компании подчеркивается приверженность искоренению ИИ-треков в базе стримингового сервиса для защиты авторских прав и лицензионных отчислений настоящих артистов.

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«Сгенерированный контент – давняя общеотраслевая проблема, над устранением которой мы работаем в нашем сервисе. Когда мы выявляем или получаем уведомления о потенциальных случаях манипуляций, мы смягчаем их последствия, предпринимая действия, которые могут включать удаление материалов и удержание лицензионных отчислений. Это позволяет нам защищать гонорары честных и трудолюбивых артистов».

Хотя нет прямых доказательств причастности Boomy к созданию подобных треков и стримов, компания ясно дала понять, что выступает против любых форм манипуляций или сгенерированной музыки. Boomy активно сотрудничает с отраслевыми партнерами, чтобы решить эту проблему и восстановить распространение контента исполнителей Boomy на платформе Spotify.

Споры о музыке, созданной искусственным интеллектом, набрали обороты после того, когда известный продюсер Тимбалэнд поделился в соцсетях треком, созданным с использованием скопированного ИИ вокала покойного Notorious BIG. Он выразил свое волнение по поводу того, что наконец-то у него появилась возможность работать с исполнителем, хотя бы и с помощью ИИ.

Музыкальные сервисы столкнулись с пристальным вниманием Universal Music и других лейблов, выступивших резко против ИИ-музыки. В популярных треках, созданных искусственным интеллектом и гуляющих по сети, звучат голоса таких известных исполнителей, как Notorious BIG, Drake, Michael Jackson, Kanye West и Jay-Z. Платформа Boomy ответственна за создание более 14,5 млн таких композиций, что составляет примерно 13,9% записанной в мире музыки.