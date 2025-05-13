Новости Кино 13.05.2025 в 16:09 comment views icon

Спин-«Офис»: первый кадр сериала «Газета» возвращает Оскара из оригинального шоу

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Спин-«Офис»: первый кадр сериала «Газета» возвращает Оскара из оригинального шоу

Peacock показал первые снимки «Газеты» / The Paper, спиноф культового сериала «Офис», который разворачивается в той же вселенной.

Peacock анонсировала премьеру в сентябре, но точную дату еще не объявила. Создатели представили первый взгляд на сериал во время презентации NBCUniversal в Нью-Йорке. В частности показала рекламодателям трейлер, где видно помещение газеты Toledo Truth-Teller и знакомую атмосферу. Как в оригинале, так и здесь камеры идут вслед за работниками, персонажи бросают косые взгляды в объектив, а знакомое лицо удивляется, почему весь этот бред снова происходит.

Главные роли в «Газете» сыграют Домналл Глисон («Ex Machina», «Звездные войны»), Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос», «7 женщин и убийство») и Оскар Нуньес. Последний снова появится в образе Оскара — бухгалтера, которого фанаты помнят из Dunder Mifflin. По сюжету, он теперь работает в газете и не слишком радуется появлению старой съемочной группы. Он думает, почему он снова попал в эпицентр какой-то чертовщины?

Спін-«Офіс»: перший кадр серіалу «Газета» повертає Оскара з оригінального шоу
«Газета»

Что касается других ролей, то Сабрина Импаччиаторе играет главного редактора газеты, а Глисон — нового работника-идеалиста (прямая отсылка к Дуайту Шруту). В актерский состав также входят Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

«Съемочная группа документалистов, увековечившая скрантонский филиал Dunder Mifflin, ищет новый сюжет и наталкивается на историческую газету Среднего Запада и ее издателя, который пытается ее оживить», — звучит официальное описание сериала.

Над сериалом работает знакомая команда: Грег Дэниелс, автор американского «Офиса», стал соавтором шоу вместе с Майклом Команом. Оба — среди исполнительных продюсеров, вместе с Рики Джервейсом, Стивеном Мерчантом, Говардом Кляйном, Беном Сильверманом и компанией Banijay Americas. Производством занимается Universal Television.

«Газета» — только один из новых проектов Peacock, которые показали рекламодателям. Среди прочих — анимационный сериал «Тед» с участием Сета Макфарлейна, перезапуск «Пригород» с Кики Палмер, драма «Вся ее вина» с Сарой Снук и комедия «Копать» с Эми Полер.

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Источник: Variety

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