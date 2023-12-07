Джордж Р. Р. Мартин говорит, что «Дом дракона» получил «очень темные» эпизоды — и они заставят нас плакать

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин рассказал о визите на съемочную площадку «Дома дракона» и поделился первым впечатлением от эпизодов второго сезона шоу.

«Все, что я должен сказать об этом… Боже! Мне не чужды съемочные площадки. Я работал на телевидении и в кино с 1986 года, когда присоединился к команде возрождения «Сумеречной зоны» на CBS. Я до сих пор помню эту спешку во время строительства Стоунхенджа. И, конечно, я бывал на съемках «Игры престолов» в Белфасте, Шотландии, Марокко и Мальте. Это тоже было невероятно», — написал он на своем веб-сайте Not a Blog.

В то же время, как отметил писатель, «ничто не сравнится с масштабами Красного замка и Драконового Камня», которые построили в Leavesden Studios в Лондоне.

«Огромный, потрясающий и такой чертовски настоящий, что мне показалось, будто я прошел через временной портал в средневековый Вестерос. Я люблю замки и в свое время посетил десятки настоящих, и ни один из них не сравнится с нашим Красным замком».

Джордж Р. Р. Мартин также провел два дня с Райаном Кондалом и его командой сценаристов, обсуждая третий и четвертый сезоны «Дома дракона».

«Это были активные, веселые дискуссии, и мы хорошо поработали… хотя двух дней было недостаточно. Надо охватить так много, что я не уверен, что 20 дней хватит».

Писатель также просмотрел два эпизода второго сезона «Дома дракона» и назвал их «замечательными».

«Конечно, я вряд ли объективен, когда говорю о чем-нибудь, базирующемся на моей собственной работе… но должен сказать, что я думал, что оба эпизода были просто замечательными (и они еще даже не закончены). Темные, заметьте. Очень темные. Они могут заставить вас плакать. (Я сам не плакал, но плакал мой друг). Мощные, эмоциональные, головокружительные. Именно то, что мне нравится».

Ожидается, что второй сезон «Дома дракона» выйдет на HBO летом 2024 года.