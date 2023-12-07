Джордж Р. Р. Мартин говорит, что «Дом дракона» получил «очень темные» эпизоды — и они заставят нас плакать

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин рассказал о визите на съемочную площадку «Дома дракона» и поделился первым впечатлением от эпизодов второго сезона шоу.
«Все, что я должен сказать об этом… Боже! Мне не чужды съемочные площадки. Я работал на телевидении и в кино с 1986 года, когда присоединился к команде возрождения «Сумеречной зоны» на CBS. Я до сих пор помню эту спешку во время строительства Стоунхенджа. И, конечно, я бывал на съемках «Игры престолов» в Белфасте, Шотландии, Марокко и Мальте. Это тоже было невероятно», — написал он на своем веб-сайте Not a Blog.
В то же время, как отметил писатель, «ничто не сравнится с масштабами Красного замка и Драконового Камня», которые построили в Leavesden Studios в Лондоне.
«Огромный, потрясающий и такой чертовски настоящий, что мне показалось, будто я прошел через временной портал в средневековый Вестерос. Я люблю замки и в свое время посетил десятки настоящих, и ни один из них не сравнится с нашим Красным замком».
Джордж Р. Р. Мартин также провел два дня с Райаном Кондалом и его командой сценаристов, обсуждая третий и четвертый сезоны «Дома дракона».
«Это были активные, веселые дискуссии, и мы хорошо поработали… хотя двух дней было недостаточно. Надо охватить так много, что я не уверен, что 20 дней хватит».
Писатель также просмотрел два эпизода второго сезона «Дома дракона» и назвал их «замечательными».
«Конечно, я вряд ли объективен, когда говорю о чем-нибудь, базирующемся на моей собственной работе… но должен сказать, что я думал, что оба эпизода были просто замечательными (и они еще даже не закончены). Темные, заметьте. Очень темные. Они могут заставить вас плакать. (Я сам не плакал, но плакал мой друг). Мощные, эмоциональные, головокружительные. Именно то, что мне нравится».
Ожидается, что второй сезон «Дома дракона» выйдет на HBO летом 2024 года.
- Действие сериала «Дом дракона», адаптирующего роман Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь», разворачивается примерно за 200 лет до событий «Игры престолов» (и примерно за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен), во время расцвета династии Таргариенов.
- Первый сезон отразил политические потрясения после того, как принцессу Рейниру (Эмма Д’Арси) назвали избранной наследницей короля Визериса I (Петти Консидайн). Позже она становится королевой и выходит замуж за своего дядю Дэймона (Мэтт Смит). Рейнира и Дэймон вовлекаются в борьбу за власть против сводного брата Рейниры, короля Эйгона II Таргариена (Том Глинн-Карни), что ведет Вестерос к перспективе гражданской войны.
- Во время дебюта шоу собрало около 10 миллионов зрителей и стало крупнейшей премьерой сериала HBO в истории. Заключительный эпизод просмотрели 9,3 млн. зрителей, несмотря на то, что накануне официального эфира его выложили в сеть.
«Дом дракона»: в трейлере второго сезона приквела «Игры престолов» война и много коронованных особ