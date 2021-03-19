Square Enix показала первые официальные скриншоты игры Forspoken, выход запланирован на 2022 год
Компания Square Enix сообщила, что игра, ранее известная под рабочим названием Project Athia, теперь будет называться Forspoken. Forspoken станет первой игрой от студии Luminous Productions, она выйдет в 2022 году. Компания также поделилась первыми официальными скриншотами проекта.
В Forspoken пользователь будет играть за Фрею Холланд. Это молодая женщина, которая должна использовать свои магические способности, чтобы выжить в фантастической и в то же время опасной стране Афии. Фрей предстоит исследовать неизведанный мир и сталкиваться с коварными испытаниями, чтобы разгадать тайну страны. Главную героиню сыграет Элла Балинска («Ангелы Чарли»).
Согласно имеющейся информации, студия Luminous Productions занимается разработкой Forspoken одновременно для PlayStation 5 и ПК. Игра должна выйти в начале 2022 года. Ранее также сообщалось, что первые 2 года она будет эксклюзивом только для платформы PlayStation 5.
Источник: dsogaming