Square Enix показала первые официальные скриншоты игры Forspoken, выход запланирован на 2022 год

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Компания Square Enix сообщила, что игра, ранее известная под рабочим названием Project Athia, теперь будет называться Forspoken. Forspoken станет первой игрой от студии Luminous Productions, она выйдет в 2022 году. Компания также поделилась первыми официальными скриншотами проекта.

В Forspoken пользователь будет играть за Фрею Холланд. Это молодая женщина, которая должна использовать свои магические способности, чтобы выжить в фантастической и в то же время опасной стране Афии. Фрей предстоит исследовать неизведанный мир и сталкиваться с коварными испытаниями, чтобы разгадать тайну страны. Главную героиню сыграет Элла Балинска («Ангелы Чарли»).

Согласно имеющейся информации, студия Luminous Productions занимается разработкой Forspoken одновременно для PlayStation 5 и ПК. Игра должна выйти в начале 2022 года. Ранее также сообщалось, что первые 2 года она будет эксклюзивом только для платформы PlayStation 5.

Источник: dsogaming