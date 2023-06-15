SSD — новое минимальное требование для игр, по мнению создателей Starfield и Cyberpunk 2077

Во время Xbox Games Showcase стал известен небольшой, но примечательный факт: заявлена первая игра, которая требует обязательного наличия твердотельного накопителя для установки. Starfield понадобится 125 ГБ SSD – это не рекомендация, а минимальное требование игры.

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Одна игра – это еще не тенденция, но возможно скоро к такому требованию присоединятся и другие. CD Projekt Red сообщила об увеличении минимальных требований Cyberpunk 2077 и постепенном отказе компании от поддержки HDD. Дополнение Phantom Liberty не будет поддерживать консоли с жесткими дисками, то же касается и обновления базовой игры на ПК.

«Одним из изменений является отказ от поддержки жестких дисков в минимальных требованиях. Твердотельные накопители предлагают меньшее время загрузки, улучшенную потоковую передачу и более высокую общую производительность по сравнению с жесткими дисками», — объясняет CD Projekt Red в своем блоге.

Cyberpunk 2077 не перестанет работать на жестких дисках, но компания прекратит активную поддержку и тестирование игры на HDD. В конечном итоге игроки могут столкнуться с проблемами производительности или ошибками.

Создатели игр всё чаще игнорируют Xbox One и PS4 в новых релизах, отдавая предпочтение исключительно Xbox Series S/X и PS5. На самом деле наличие в консоли или на ПК HDD существенно влияет на процесс разработки игры. Актуальное поколение консолей с SSD в комплекте может резко изменить ситуацию и побудить большое количество разработчиков игнорировать жесткие диски. Переход может ускорить и поддержка играми технологии DirectStorage, которая также требует SSD для эффективной работы.

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Источник: The Verge