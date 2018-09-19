Стала известна точная емкость аккумуляторов новых смартфонов iPhone Xs, Xs Max и Xr

Новенькие смартфоны iPhone Xs, Xs Max и Xr прошли сертификационные испытания китайского регулятора TENAA, что позволяет нам узнать точную емкость аккумулятора каждой из моделей. Как известно, Apple традиционно не раскрывает этот параметр в описании характеристик своих устройств.

Итак, данные TENAA подтверждают, что самая большая в истории линейки модель iPhone Xs Max с экраном на 6,5 дюйма получила аккумулятор рекордной емкости – 3174 мА·ч. Но самой долгоиграющей моделью из трех новых iPhone 2018 года, если верить Apple, должна стать самая младшая iPhone Xr с 6,1-дюймовым LCD-экраном. И едва ли стоит сомневаться в этом утверждении, учитывая, что iPhone Xr получил аккумулятор емкостью 2942 мА·ч.

Что касается аккумулятора iPhone Xs, он характеризуется емкостью 2658 мА·ч. Для сравнения, прошлогодняя модель iPhone X оснащалась аккумулятором чуть более высокой емкости – 2716 мА·ч. Но, как обычно, время автономной работы смартфона определяется не только емкостью аккумулятора, но и однокристальной системой. Как известно, все новинки оснащены энергоэффективной 7-нанометровой Apple A12 Bionic, тогда как модели прошлого поколения использовали 10-нанометровую Apple A11 Bionic. Еще а презентации говорилось, что iPhone Xs на одной зарядке будет работать на 30 минут больше, чем у iPhone X, а iPhone Xs Max – на полтора часа больше. Осталось дождаться тестов, чтобы проверить это на практике.

Источник: Mydrivers