Стали известны конфигурации процессоров Intel Alder Lake на базе гибридной технологии

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Как сообщалось ранее, в грядущих процессорах Alder Lake будет использоваться технология Intel Hybrid Technology – аналог архитектуры ARM big.LITTLE. Она предусматривает использование в одном процессоре «больших» высокопроизводительных и «малых» энергоэффективных вычислительных ядер. Теперь об этих решениях появились более подробные сведения.

Ожидается, что процессоры Alder Lake будут разделены на несколько серий. Линейка S Series будет включать высокопроизводительные процессоры с показателем TDP до 125 Вт. Линейка чипов Alder Lake-P вероятно будет фигурировать под названием Atom Server (ранее P Series). Кроме того, ожидается появление серии Alder Lake-M. Вероятно, речь идёт о мобильных решениях, но пока что подтверждений этому нет.

Также опубликованы вероятные конфигурации ядер процессоров Alder Lake в рамках каждой из указанных серий.

Alder Lake-S

8 «больших» ядер + 8 «малых» ядер + GT1 GPU

6 «больших» ядер + 0 «малых» ядер + GT1 GPU

Alder Lake-P

2 «больших» ядер + 8 «малых» ядер + GT2 GPU

6 «больших» ядер + 8 «малых» ядер + GT2 GPU

Alder Lake-M

2 «больших» ядер + 8 «малых» ядер + GT2 GPU

Ещё один источник утверждает, что и в процессорах Alder Lake компания Intel всё ещё не сможет полностью отказаться от использования устаревшего 14-нанометрового технологического процесса. Сообщается, что вычислительные ядра в таких чипах будут изготавливаться по 10-нм техпроцессу, но для изготовления GPU по-прежнему будет использоваться 14-нм технология. Пока не уточняется, какая графическая архитектура ляжет в основу этих GPU.

Источник: videocardz