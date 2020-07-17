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Стали известны конфигурации процессоров Intel Alder Lake на базе гибридной технологии

Стали известны конфигурации процессоров Intel Alder Lake на базе гибридной технологии

Стали известны конфигурации процессоров Intel Alder Lake на базе гибридной технологии


Как сообщалось ранее, в грядущих процессорах Alder Lake будет использоваться технология Intel Hybrid Technology – аналог архитектуры ARM big.LITTLE. Она предусматривает использование в одном процессоре «больших» высокопроизводительных и «малых» энергоэффективных вычислительных ядер. Теперь об этих решениях появились более подробные сведения.

Ожидается, что процессоры Alder Lake будут разделены на несколько серий. Линейка S Series будет включать высокопроизводительные процессоры с показателем TDP до 125 Вт. Линейка чипов Alder Lake-P вероятно будет фигурировать под названием Atom Server (ранее P Series). Кроме того, ожидается появление серии Alder Lake-M. Вероятно, речь идёт о мобильных решениях, но пока что подтверждений этому нет.

Также опубликованы вероятные конфигурации ядер процессоров Alder Lake в рамках каждой из указанных серий.

Alder Lake-S

  • 8 «больших» ядер + 8 «малых» ядер + GT1 GPU
  • 6 «больших» ядер + 0 «малых» ядер + GT1 GPU

Alder Lake-P

  • 2 «больших» ядер + 8 «малых» ядер + GT2 GPU
  • 6 «больших» ядер + 8 «малых» ядер + GT2 GPU

Alder Lake-M

  • 2 «больших» ядер + 8 «малых» ядер + GT2 GPU

Ещё один источник утверждает, что и в процессорах Alder Lake компания Intel всё ещё не сможет полностью отказаться от использования устаревшего 14-нанометрового технологического процесса. Сообщается, что вычислительные ядра в таких чипах будут изготавливаться по 10-нм техпроцессу, но для изготовления GPU по-прежнему будет использоваться 14-нм технология. Пока не уточняется, какая графическая архитектура ляжет в основу этих GPU.

Источник: videocardz

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