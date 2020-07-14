В процессорах Alder Lake будет использоваться Intel Hybrid Technology (с использованием больших и малых ядер), некоторые инструкции окажутся недоступны





Недавно компания Intel анонсировала новые экономичные процессоры семейства Lakefield. Особенностью этих чипов является использование гибридной технологии (Hybrid Technology) и многоуровневой компоновки Foveros. Напомним, в них применяется одно производительное ядро на базе архитектуры Sunny Cove и четыре энергоэффективных ядра Tremont для фоновых и нересурсоёмких задач. Предыдущие слухи утверждали, что Intel расширит сферу применения Hybrid Technology и на другие линейки своих процессоров, включая Alder Lake-S. Теперь эти слухи получили очередное подтверждение.

Гибридная технология подразумевает такой же подход, который используется в архитектуре ARM big.LITTLE. В таком случае процессор включает ядра с различным уровнем производительности для выполнения различных типов задач. Ранее говорилось, что процессоры Alder Lake-S будут 16-ядерными, при этом половина ядер – производительные (большие) для выполнения ресурсоёмких задач, другая половина – энергоэффективные (малые) ядра.

Новая утечка утверждает, что Hybrid Technology позволит ядрам обоих типов разделять тот же набор инструкций и регистры, но доступность определенных инструкций будет зависеть от того, какие ядра ​​активны. Прилагаемый скриншот показывает, что инструкции AVX-512, TSX-NI и FP16 будут отключены, если активирована Hybrid Technology (включены как большие, так и малые ядра). Инструкции будут работать только в том случае, когда гибридная технология деактивирована (малые ядра отключены). При этом слово «отключены» может применяться лишь к текущему режиму работы процессора.

В то время как архитектура с разделением вычислительных ядер на большие и малые явно имеет смысл для мобильных устройств (в основном для экономии энергии), пока неясно, какова цель внедрения Hybrid Technology в сегменте настольных ПК.

Ожидается, что архитектура Intel Alder Lake дебютирует как линейка процессоров Core 12-го поколения (вероятно, в 2022 году). Также предполагается, что для этой серии компания Intel запустит новый процессорный разъём. Материнские платы серии 600 будут иметь разъём LGA1700. Слухи предполагают, что Intel может обеспечивать поддержку до трёх поколений процессоров на этой платформе. Также ожидается, что серия чипов Alder Lake будет поддерживать оперативную память стандарта DDR5 и высокоскоростной стандарт PCIe 4.0.

Источник: videocardz