Стали известны цены флагманских камерофонов Huawei P30 и P30 Pro: от 750 евро до 1030 евро

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До этого момента мы уже видели официальные рендеры флагманских камерофонов Huawei P30 и P30 Pro, чья официальная премьера состоится ровно через неделю – 26 марта в Париже. Кое-что известно и о характеристиках грядущих новинок, а сейчас в распоряжении известного сетевого информатора Роланда Квандта появились подробности о рекомендованных ценах на Huawei P30 и P30 Pro для европейской розницы.

Как и следовало ожидать, ярко выраженная в последние годы тенденция повышения цен отчетливо прослеживается и в случае Huawei, которая по примеру Samsung подтянула цены на обычные флагманские смартфоны ближе к отметке $1000. В общем, цены на различные модели семейства Huawei P30 выглядят следующим образом:

Модель Объем флэш-памяти, ГБ Цена, € Huawei P30 Pro 256 1 030 Huawei P30 Pro 128 930 Huawei P30 128 750 Huawei P30 lite 128 370

К сожалению, источник не уточняет к какой конкретно стране относятся эти цены. То есть, как обычно, для некоторых европейский стран, например, Великобритании, цены могут быть чуть выше, а для других – чуть ниже.

Как видим, стартовая цена для базовых моделей нового поколения Huawei P30 и Huawei P30 Pro на €100 выше по сравнению с прошлогодними моделями P20 и P20 Pro. Для сравнения, рекомендованная цена на Galaxy S10+ со 128 ГБ флэш-памяти для европейской розницы установлена на уровне €1 000. То есть, по ценам на новые флагманы у Huawei и Samsung будет паритет.

У Huawei P30 Pro также будет топовая версия с 512 ГБ на накопителе и данных о ее цене пока нет. Так что и €1030 – это не предел.

Также следует отметит, что цена для младшей модели Huawei P30 lite была взята из каталога польского интернет-магазина.

В некоторых странах покупатели Huawei P30 Pro в подарок к смартфону получат фирменную беспроводную зарядку ценой €60 евро и компактную акустическую систему Sonos One ценой €230.

Источник: GSM Arena и Roland Quandt Twitter