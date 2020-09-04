Стартап Volta Trucks представил электрогрузовик Volta Zero с батареей на 160-200 кВтч для внутригородских доставок

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Британско-шведский стартап Volta Trucks представил свою первую модель — коммерческий электрогрузовик Volta Zero, предназначенный для доставок в пределах города. Это достаточно крупная (9460x3470x2550) 16-тонная модель, которая вмещает 16 евро-паллет суммарным весом 8600 кг в кузове полезным объемом 37,7м3.

В качестве привода используется установленное на задней оси модульное решение Bosch E-axle, которое объединяет в одном корпусе электродвигатель, редуктор и управляющую электронику. Характеристики электродвигателя не озвучиваются, известна только максимальная скорость (90 км/ч), но и она ограничена для большей безопасности. В зависимости от потребностей заказчика в полу между осями Volta Zero можно установить аккумуляторы емкостью от 160 до 200 кВтч, которые обеспечат запас хода 150-200 км. Откровенно невысокие показатели «дальнобойности» вызваны солидной грузоподъемностью.

Весьма интересна компоновка кабины — водитель сидит по центру, при желании его могут сопровождать два экспедитора (их места находятся чуть позади). За счет более низкой посадки, чем у классических грузовиков и огромной площади остекления кабины водитель получает 220-градусный обзор, что чрезвычайно важно при маневрировании на узких городских улицах.

Volta Trucks собирается запустить пилотную программу эксплуатации уже в первой половине 2021 года, предоставив 12 экземпляров Volta Zero европейским логистическим операторам.

После получения замечаний и пожеланий по итогам реального использования, стартап собирается запустить сборку электрогрузовиков в Великобритании на мощностях пока неизвестного контрактного производителя. К концу 2022 года создатели Volta Zero собираются выпустить не менее 500 электрогрузовиков, а уже к 2025 году рассчитывают собирать порядка 5000 экземпляров ежегодно.

Источник: InsideEV’s, Volta Trucks