"Звездные врата": OpenAI компенсирует подорожание электричества из-за работы ЦОД Stargate

Шадрин Андрей

OpenAI обязуется «платить за себя», чтобы дата-центры искусственного интеллекта Stargate не повышали счета за электроэнергию. Компания будет финансировать модернизацию электросетей и даже гибкие нагрузки для уменьшения давления на энергосистему/

Это происходит на фоне предупреждения Дональда Трампа о том, что американцы не должны «покрывать расходы» за ИИ-дата-центры. После его призывов к ИИ-компаниям «платить за себя», а также вслед за Microsoft, технологический гигант OpenAI объявил, что будет действовать именно так в рамках масштабного проекта Stargate, направленного на достижение AGI. В пресс-релизе компания заявила, что каждая площадка Stargate будет иметь собственный план Stargate Community.

Stargate подтвердила, что уверенно движется к цели расширения ИИ-инфраструктуры в США до 10 ГВт к 2029 году и уже «существенно превысила половину» запланированных мощностей. По мере запуска площадок в Техасе, Нью-Мексико, Висконсине и Мичигане OpenAI заявила: «Мы обязаны сотрудничать с общинами, чтобы наши кампусы Stargate строились и работали так, чтобы укреплять местные сообщества и демонстрировать, что мы хорошие соседи». Впрочем, не секрет, что сама OpenAI является убыточной как минимум до 2030 года, а Илон Маск публично захейтил Stargate за мошенничество из-за того, что «у них нет денег». Более пессимистичные финансовые аналитики говорят, что OpenAI обанкротится уже в 2027 году.

Влияние ИИ-дата-центров на местные общины стало острой темой на фоне бума инфраструктурных проектов. Сообщения о резком росте цен на энергию, дефиците воды и других проблемах омрачили прогресс крупных компаний, а потребление энергии и ее стоимость стали особенно чувствительными вопросами. В ответ OpenAI заявила, что каждая площадка Stargate «будет иметь собственный локально адаптированный план Stargate Community», сформированный «на основе обратной связи сообщества и местных потребностей».

Ключевое обязательство заключается в том, что OpenAI «берет на себя оплату энергопотребления, чтобы наша деятельность не повышала ваши тарифы на электроэнергию». Предложенные меры включают создание новых выделенных источников генерации и систем хранения энергии за счет проектов Stargate, а также увеличение мощностей генерации и пропускной способности сетей — также за счет OpenAI. Среди примеров компания назвала «финансирование дополнительной генерации и модернизации сетей, в которых нуждается наша нагрузка», и развитие «гибких нагрузок» для снижения потребления дата-центрами в пиковые периоды. Кроме того, компания заявила о намерениях минимизировать использование воды и применять инновационные системы охлаждения, а также инвестировать в создание рабочих мест.

Проект Stargate, объявленный ровно год назад, является инициативой OpenAI на $500 млрд, профинансированной при участии SoftBank, OpenAI, Oracle и MGX. Среди технологических партнеров — Arm, Microsoft, Oracle и Nvidia. Stargate является ключевым элементом стратегии OpenAI по приближению к AGI — общему искусственному интеллекту, который обычно описывают как систему, в целом более умную, чем человек.

Источник: TomsHardware

