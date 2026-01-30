Стартовали съемки фильма "Джон Рэмбо": приквела к фильмам со Сталлоне с новым актером (первый постер)

tradfi
Официально стартовали съемки фильма «Джон Рэмбо», приквела культовой серии боевиков. Вместе с началом производства показали и первый постер.


События ленты разворачиваются до «Первой крови» 1982 года и рассказывают о раннем периоде жизни Джона Рэмбо. Главную роль в фильме исполняет Ной Сентинео («Уличный боец»), который заменит знакомый образ Рэмбо в исполнении Сильвестра Сталлоне, несмотря на сумасшедшие планы оригинального актера. Историю посвятят тому, как формировался герой и событиям, предшествовавшим его появлению в первом фильме.

Съемки проходят в Таиланде, в частности в Бангкоке, Краби, Пханг Нга и Канчанабури. Режиссером стал Ялмари Геландер, известный по фильму «Бессмертный». Вместе с Сентинео в ленте снимаются Яо («Грешники»), Джейсон Тобин («Тысяча ударов»), Куинси Исайа («Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс»), Джефферсон Уайт («Йеллоустоун») и Тайме Таптимтонг («Белый лотос»).

«Этот фильм позволит и новым зрителям, и давним фанатам увидеть истоки персонажа и его принципы, а также масштабные экшн-сцены в видении Джалмари», — объясняет концепцию президент Lionsgate Motion Picture Group Эрин Вестерман.

Постер «Джон Рэмбо»

Постер «Джон Рэмбо»

Сценарий написали Рори Гейнс и Сохраб Ноширвани. Продюсерами проекта выступают Кевин Кинг Темплтон, Лес Уэлдон, Джонатан Юнгер, Майкл Диско и Анджела Руссо-Отстот. Среди исполнительных продюсеров — Энтони и Джо Руссо. Дистрибуцией фильма занимается Lionsgate.

Оригинальная «Первая кровь» вышла в 1982 году, собрала $125 млн в прокате и положила начало одной из самых известных франшиз боевиков. Сейчас даты премьеры «Джон Рэмбо» нет.


Источник: Variety, Hollywood Reporter

