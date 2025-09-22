Новости Кино 22.09.2025 comment views icon

Сильвестр Сталлоне придумал "сумасшедший план" сыграть 18-летнего Рэмбо в приквеле с омоложением от ИИ

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Приквел "Рембо" про В'єтнам знайшов юну заміну Сталлоне — і це не Раян Ґослінґ

79-летний Сильвестр Сталлоне хотел самостоятельно сыграть юного Рэмбо в приквеле к «Первой крови» с использованием технологии омоложения на экране.

В подкасте The Playlist (через Games Radar) актер рассказал как подал идею, из-за которой продюсеры подумали, что «он сошел с ума».

«Искусственный интеллект достаточно продвинут, чтобы пройти через Сайгон и показать его в возрасте 18 лет. Фактически использовать тот же образ», — говорит Сталлоне, отмечая, что события фильма должны были бы происходить за 10 лет до событий оригинала 1982-го. «Так что это не такое уж и большое преувеличение».

Фильм «Первая кровь» Теда Кочеффа основан на одноименной книге Дэвида Моррелла и построен на проблеме адаптации ветерана Вьетнамской войны в американском обществе. Всего в рамках франшизы вышло пять фильмов, которые собрали более $800 млн в мировом прокате — во всех Сталлоне сыграл главную роль.

Перший погляд на "нового Рембо" Ноя Сентінео з залаштунків фільму "Вуличний боєць"
Сильвестр Сталлоне в роли Рэмбо и Ной Сентинео, который сыграет его юную версию в приквеле. Фото: кадры из фильма «Рэмбо», Instagram

Приквел с предварительным названием «Джон Рэмбо» представит историю происхождения персонажа и охватит события во время войны во Вьетнаме, привлекая нового актера Ноя Сентинео, который ранее снялся в сериалах «Всем парням, которых я любила раньше» и «Шантаж», а в будущем появится в экранизации Street Fighter от Legendary. Когда Сталлоне спросили, с какими трудностями может столкнуться актер в роли нового «зеленого берета», тот ответил:

«Это очень и очень сложно. Он может создать отличную работу, но — я прошел через это с Картером — всем нравится первый фильм, а потом ты постоянно борешься с предубеждением».

Срежиссирует «Джона Рэмбо» Ялмари Хеландер (военный триллер «Бессмертный», 2022), а сценарий пишут Рори Гейнс и Сохраб Ноширвани (сериал «Шпион среди друзей», 2022). Ожидается, что съемки стартуют в Таиланде в начале 2026 года.

Перший погляд на «нового Рембо» Ноя Сентінео з залаштунків фільму «Вуличний боєць»

Популярные новости

arrow left
arrow right
Римейк "Горца" воссоединит бойцовский дуэт "Гладиатора" 2000-х годов
Почти как у "Марвелов": продажи билетов на фильм "Фантастическая четверка" обвалились на 70% во второй уик-энд
Работа "на троечку": актер "Фантастической четверки" оценил фильм Marvel в скромные 3,5 из 5 на Letterboxd
Генри Кавилл травмировался на съемках "Горца", производство отложили на 2026 год
Marvel не сдается: в ближайшие годы выйдут как минимум 14 фильмов и сериалов MCU (полный список + даты выхода)
Дэдпул против Доктора Дума? Райан Рейнольдс намекнул на роль в "Мстителях: Судный день" загадочным лого
"Похоже на работу сумасшедшего": готическое фэнтези "Франкенштейн" Гильермо дель Торо оценили в 78% на Rotten Tomatoes
Режиссер "Чужой: Ромул" ушел из сиквела, чтобы уступить место Ридли Скотту, — инсайдеры
"Это почти порнография": Стивен Кинг "разнес" фильмы о супергероях за стерилизованное насилие и отсутствие крови
Алекс Гарленд написал "160 страниц сценария" для фильма Elden Ring, чтобы уговорить Миядзаки на экранизацию
Новые сцены из фильма «Трон: Арес» — на Comic-Con показали зрелищные погони и подтвердили главную сюжетную интригу
«Фантастическая четверка» покажет альтернативных Рида Ричардса и команду из неизданного фильма 1990-х годов
"Судный день приближается": первый кадр новых "Мстителей" намеренно размыт, но есть намек на "Фантастическую четверку"
Режиссер новой "Обители зла" Зак Креггер: "Фильм соответствует тону Resident Evil 4, но живет в мире 2 и 3 частей"
"Хищник" подвинул Стивена Кинга: фильм "Бегущий человек" выйдет позже, чем ожидалось
Фильм ужасов "Оружие" может получить приквел о тете Глэдис, — THR
«Долгая прогулка» Стивена Кинга оживает: режиссер «Голодных игр» показал новый трейлер на Comic-Con
Первые кадры фэнтези "100 ночей Геро" по графическому роману Изабель Гринберг с "современной" Шахерезадой
Знакомьтесь, Пейлак: «Аватар 3» раскрыл звезду «Гарри Поттера» как лидера Торговцев Ветра (его обошел трейлер)
Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2
Фильм "Долгая прогулка" заработал на старте проката всего $14 млн, несмотря на идеальный рейтинг Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить