Сильвестр Сталлоне придумал "сумасшедший план" сыграть 18-летнего Рэмбо в приквеле с омоложением от ИИ

79-летний Сильвестр Сталлоне хотел самостоятельно сыграть юного Рэмбо в приквеле к «Первой крови» с использованием технологии омоложения на экране.

В подкасте The Playlist (через Games Radar) актер рассказал как подал идею, из-за которой продюсеры подумали, что «он сошел с ума».

«Искусственный интеллект достаточно продвинут, чтобы пройти через Сайгон и показать его в возрасте 18 лет. Фактически использовать тот же образ», — говорит Сталлоне, отмечая, что события фильма должны были бы происходить за 10 лет до событий оригинала 1982-го. «Так что это не такое уж и большое преувеличение».

Фильм «Первая кровь» Теда Кочеффа основан на одноименной книге Дэвида Моррелла и построен на проблеме адаптации ветерана Вьетнамской войны в американском обществе. Всего в рамках франшизы вышло пять фильмов, которые собрали более $800 млн в мировом прокате — во всех Сталлоне сыграл главную роль.

Приквел с предварительным названием «Джон Рэмбо» представит историю происхождения персонажа и охватит события во время войны во Вьетнаме, привлекая нового актера Ноя Сентинео, который ранее снялся в сериалах «Всем парням, которых я любила раньше» и «Шантаж», а в будущем появится в экранизации Street Fighter от Legendary. Когда Сталлоне спросили, с какими трудностями может столкнуться актер в роли нового «зеленого берета», тот ответил:

«Это очень и очень сложно. Он может создать отличную работу, но — я прошел через это с Картером — всем нравится первый фильм, а потом ты постоянно борешься с предубеждением».

Срежиссирует «Джона Рэмбо» Ялмари Хеландер (военный триллер «Бессмертный», 2022), а сценарий пишут Рори Гейнс и Сохраб Ноширвани (сериал «Шпион среди друзей», 2022). Ожидается, что съемки стартуют в Таиланде в начале 2026 года.