Старые системные платы на чипсетах AMD 300-й и 400-й серий все же смогут предложить частичную поддержку PCIe 4.0 после обновления BIOS

Анонсированные вчера семинанометровые процессоры Ryzen 3000-й серии (Zen 2), как известно, первыми на рынке получат поддержку интерфейса PCIe 4.0, которая наряду с повышенной энергоэффективностью даст новым процессорам «красным» неслабое преимущество над конкурирующими моделями «синих».

Кроме того, платформы AMD, в отличие от Intel, всегда отличались длительным сроком поддержки и вчера производитель еще раз подтвердил, что новые CPU Zen 2 будут поддерживаться существующими материнскими платами с процессорным гнездом AM4 с оговоркой, что поддержки PCIe 4.0 на старых платах не будет.

Но затем, беседуя с представителями нескольких производителей системных плат, журналисты Tom’s Hardware выяснили, что внедрить поддержку PCIe 4.0 для существующих плат на чипсетах AMD 300-й и 400-й серий все-таки можно, хоть и не без ограничений. В частности, посредством обновления прошивок UEFI производители могут обеспечить работу первого слота PCI-E x16 в режиме 4.0. При этом скорость работы остальных слотов и разъемов M.2 останется ограничена спецификацией PCIe 3.0 из-за большой длины дорожек на печатной плате. То есть, чтобы в полной мере раскрыть потенциал встроенного в процессоры AMD Ryzen 3000 контроллера PCIe 4.0 понадобиться материнская плата на новом наборе логики AMD 500-й серии. По-другому существенно нарастить реальную пропускную способность прочих интерфейсов и портов не получится никак.

Позже представитель AMD в сообщении Tom’s Hardware подтвердил, что системные платы на чипсетах AMD 300-й и 400-й серий действительно могут поддерживать PCIe 4.0. Он также добавил, что AMD не намерена блокировать эту возможность, напротив, «красные» намерены поспособствовать вендорам в этом вопросе и помочь с оценкой возможности внедрения поддержки более быстрого интерфейса для старых плат. Но окончательное решение касательно выпуска соответствующего обновления BIOS будет приниматься конкретным производителем.

Остается добавить, что видеокарта AMD Radeon Vega VII станет первым устройством на рынке с поддержкой PCIe 4.0, обеспечивающего удвоение скорости передачи данных на одну линию по сравнению с PCIe 3.0 (с 8 до 16 ГТ/с (млрд передач в секунду)). И то что, старые платы смогут получить поддержку PCIe 4.0, пускай и ограниченную, безусловно является хорошей новостью. К слову, уже давно полным ходом идет разработка следующей версии спецификации PCI Express 5.0, которая обеспечит скачок производительности до 32 ГТ/с.

Источник: Tom’s Hardware