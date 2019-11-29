Старый 14-нм техпроцесс, но новые GPU Xe. Первые подробности о настольных CPU Intel Rocket Lake-S (выйдут в 2021 году)





В ближайшее время Intel представит семейство 14-нм процессоров Comet Lake-S во главе с 10-ядерным CPU (в текущем поколении Coffee Lake Refresh максимум — восемь физических ядер), которые перейдут на новый разъем — LGA 1200 вместо LGA 1151, дебютировавшего только в 2015 году. Теперь же в сети появились первые подробности о семействе настольных процессоров Rocket Lake-S, которые выйдут после Comet Lake-S в 2021 году.

Процессоры Rocket Lake-S — и кто бы сомневался — будут выпускаться по улучшенному 14-нанометровому техпроцессу. Утечка указывает, что моделей с числом ядер больше восьми в семействе Rocket Lake-S не будет. И это весьма странно, учитывая, что в рамках Comet Lake-S, которая выйдет на год раньше, будут 10-ядерные чипы.

Главное же отличие будет заключаться в GPU. Если чипы Comet Lake-S будут оснащаться видеоядром Gen9LP, то Rocket Lake-S предложат уже Gen12 с 32 вычислительными блоками (Execution units, EU), относящееся к будущему поколению графики Intel Xe.

Также упоминается контроллер памяти DDR4-2933 МГц и номинальный TDP 120 Вт, как у Comet Lake-S.

В свежей утечке также затронуты планы Intel касательно мобильного сегмента. В обозримом будущем нас ждут 14-нм чипы Rocket Lake-U, которые получат до шести ядер, поддержку памяти LPDDR4X-3733 и будут характеризоваться TDP 15 Вт. Они придут на смену нынешним 14-нм Comet Lake-U. Вместе с 14-нм Rocket Lake-U выйдут 10-нм процессоры Tiger Lake-U/Y на смену нынешним 10-нм Ice Lake-U/Y, которые будут выделяться GPU Intel Gen12 с 96 исполнительными блоками, контроллером LPDDR4X-4266/LPDDR5-5400 и TDP 28 Вт/9 Вт.

Когда ждать многострадальных 10-нм настольных процессоров Ice Lake, пока можно только гадать. Все предыдущие утечки и слухи указывали на то, что их не стоит ждать раньше 2022 года. И получается весьма забавно, когда у AMD, которая сейчас теснит Intel по всему фронтам, в настольном сегменте выйдут новый Ryzen на архитектуре Zen 4 и техпроцессе 7 нм или даже 5 нм, Intel все еще будет топтаться на 14-нм техпроцессе и старой архитектуре.

Источник: TechPowerUp и wccftech