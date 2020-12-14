Steam обновил рекорд по числу игроков онлайн — почти 25 млн человек
Минувший уик-
С начала 2020 года онлайн-магазин Valve стабильно обновляет рекорды по числу игроков онлайн. Предыдущий рекорд — 24 535 923 игроков — был установлен в апреле после введения жестких карантинных ограничений во многих странах мира при первой волне коронавируса.
Новый рекорд был зафиксирован на фоне релиза Cyberpunk 2077 и операции Broken Fang для Counter-Strike: Global Offensive. На момент написания заметки (08:55 14 декабря) Cyberpunk 2077 и CS:GO продолжают возглавлять топ самых популярных игр Steam.
Между тем, непосредственно в играх на момент фиксации нового рекорда находилось чуть больше 7 млн человек и это немного меньше апрельского рекорда, когда было зафиксировано более 8 млн человек в играх.