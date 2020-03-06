Steam запустил экспериментальный новостной центр с персонализированным контентом об играх пользователя





Игровой магазин Steam продолжает улучшать интерфейс, представив экспериментальный новостной центр. В новом персонализированном разделе пользователи смогут просматривать подобранный по интересам контент с обновлениями, объявлениями и событиями из игр. Анонс самых важных предстоящих событий можно получать по электронной почте или в виде уведомлений на смартфоне.

На самом видном месте центра находятся текущие события, так что пользователь может сразу поучаствовать в том, что происходит прямо сейчас или только что началось. Это может быть прямая трансляция с разработчиком, бонусные выходные в любимой бесплатной игре или только что добавленный новый контент.

Прокрутив страницу вниз, можно увидеть недавние события и объявления из игр в зависимости от сроков их выхода. Рядом доступны события, которые произойдут в будущем, чтобы не пропустить их, достаточно установить упоминания о самых интересных.

Для того, чтобы события и объявления из игр и других источников появились в ленте, необходимо чтобы: игра находилась в вашей библиотеке; игра находилась в списке желаемого; пользователь был подписан на страницу игры в магазине; игра рекомендована на основе того, во что вы играете; это новость из блога Steam или Steamworks. При желании можно скрыть некоторые типы событий или игнорировать определенные игры.

Разработчики обещают вскоре добавить больше настроек новостного центра, дополнительные источники новостей и новую главную страницу.

Напомним, что недавно Valve заметно улучшила поиск Steam, добавив новые фильтры, гибкую сортировку по цене и другие особенности.

Источник: Steam