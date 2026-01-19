Количество держателей стейблкоинов в мире впервые превысило 200 миллионов

На прошлой неделе BitcoinWorld сообщили, что количество уникальных блокчейн-адресов, которые хранят стейблкоины, достигло 200 млн. Данные предоставила аналитическая платформа Token Terminal и подчеркнула информационная рассылка Milk Road.

Показатель учитывает адреса с ненулевым балансом основных стейблкоинов, таких как Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Dai (DAI). Важно отметить, что один человек может контролировать несколько адресов, поэтому 200 миллионов не означает 200 миллионов отдельных пользователей, но это точный индикатор роста сетевой активности и количества созданных кошельков.

Рост количества адресов за четыре года от 100 до 200 миллионов соответствует среднегодовому темпу 19%. Это значительно опережает темпы роста пользовательских баз традиционных цифровых платежных систем во многих странах. Основными драйверами эксперты называют распространение децентрализованных финансов (DeFi), где стейблкоины используются в качестве базовой валюты, быстрые и дешевые международные переводы, а также роль стейблкоинов как безопасного актива в странах с нестабильными валютами.

Аналитики отмечают, что стейблкоины стали ключевым «входом» и «выходом» для криптоэкономики. Трейдеры используют их для хеджирования волатильности, а бизнес — для международных расчетов. Разработчики интегрируют стейблкоины как основное средство обмена в DeFi-приложениях для кредитования, заимствования и получения доходности.

Рынок стейблкоинов конкурентный. Tether (USDT) сохраняет наибольшую долю и распространен в сетях Tron и Ethereum, в основном для торговли и ликвидности. USD Coin (USDC) известен прозрачными регулируемыми резервами и активно используется в DeFi и корпоративных казначейских операциях. Децентрализованные токены, такие как Dai, хотя и имеют меньшую рыночную капитализацию, ориентированы на устойчивость к цензуре и постепенно растут.

Финтех-аналитик из исследовательской инициативы одного из университетов отмечает, что нарратив сместился с «крипто для спекуляций» к «крипто для пользы». Стейблкоины являются «рабочей лошадкой», обеспечивающей эту пользу. 200-миллионный рубеж отражает их роль как инфраструктуры для цифровых активов и глобальной передачи стоимости. Регуляторная определенность в ключевых юрисдикциях постепенно растет, что создает более стабильную среду для участия институтов и разработчиков.

Рост количества адресов влияет и на блокчейн-сети. Увеличиваются объемы транзакций и доходы от комиссий для Ethereum, Solana, Polygon. Капитал в сотни миллиардов долларов привлекает внимание центральных банков, многие из которых ускоряют собственные проекты цифровых валют (CBDC). Стейблкоины фактически проводят масштабный реальный стресс-тест инфраструктуры. В целом 200-миллионный рубеж демонстрирует, что стейблкоины перестали быть нишевым активом и стали фундаментом для глобальных цифровых финансов.

