Новости IT-бизнес 25.01.2024 в 09:06 comment views icon

Стоимость Microsoft превысила $3 трлн — впервые за почти 50-летнюю историю компании

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Интерес инвесторов к компании растет на фоне бума искусственного интеллекта.

Как пишет The Verge, Microsoft стала второй после Apple компанией, достигшей отметки в $3 трлн, после того, как ее акции выросли на 1,5% во время торгов в среду.

Apple впервые зафиксировала рекордную рыночную капитализацию в $3 трлн два года назад и впоследствии еще несколько раз достигала этой вехи. В то же время Microsoft недавно ненадолго обогнала производителя iPhone по стоимости, примерив на себя звание самой дорогой в мире компании.

Вартість Microsoft перевищила $3 трлн — вперше за майже 50-річну історію компанії

Акции Microsoft демонстрируют рост в последние месяцы, поскольку компания продолжает внедрять искусственный интеллект в свои продукты, объявляя об обновлениях почти еженедельно. Корпорация также инвестировала $10 млрд в OpenAI — стартап, который создал ныне популярнейший чат-бот с ИИ ChatGPT.

Для сравнения: в 2019 году акции Microsoft стартовали с ценой $107 за «штуку‎», тогда как текущая стоимость достигает $404.

Вартість Microsoft перевищила $3 трлн — вперше за майже 50-річну історію компанії

Ожидается, что спрос на услуги искусственного интеллекта вместе с облачными вычислениями для их поддержки обеспечит долгосрочные тенденции роста Microsoft. По оценкам Bloomberg Intelligence, в 2024 финансовом году доход отрасли вырастет на 15%, что быстрее роста в технологическом секторе в целом.

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