Strategic Mind: Spectre of Communism, третья часть серии пошаговых стратегий Strategic Mind от украинской студии Starni Games, вышла на Steam и GOG





Третья часть военной стратегии Strategic Mind от киевской студии Starni Games, в этот раз посвященная СССР и ее роли в Второй мировой войне – Strategic Mind: Spectre of Communism, 13 ноября 2020 г. появилась на Steam и GOG.com. Напомним, что предыдущую часть игры, посвященную Германии Strategic Mind: Blitzkrieg, обвинили в России в пропаганде нацизма и запретили.

Strategic Mind: Spectre of Communism построена на том же движке и использует те же игровые механики, что и предыдущие части серии. В сюжетной кампании за СССР игроку предлагается пройти 20 операций общей продолжительностью около 100 часов, начиная с Боев на Халхин-Голе в 1939 г. Первые 17 операций – исторические, включая раздел Польши совместно с нацисткой Германией и нападение на Финляндию. Последние 3 операции – это альтернативная история, повествующая о противостоянии СССР и союзников в 1946 г.

Как и предыдущих частях серии в Spectre of Communism много, более 60 минут (!), сюжетных роликов, созданных с использованием motion capture и photo scans, и озвученных на английском языке профессиональными актерами. Кроме того, Spectre of Communism первая игра от Starni Games, которая содержит украинскую текстовую локализацию. Так же игра доступна на английском (включая озвучку), французском, немецком, китайском и русском языках.

Интересно, что в Spectre of Communism отличный от принятых в современной России взгляд на некоторые исторические события, то же участие СССР в развязывании Второй мировой войны, раздел Польши и нападение на Финляндию, а сталинские чистки в РККА и НКВД выставлены в негативном ключе. Тем не менее, российская пресса и правительство пока не обратили внимание на этот проект, как было в случае Strategic Mind: Blitzkrieg и нацистским парадом победы на Красной площади.

Spectre of Communism уже четвертая wargame выпущенная Starni Games за два года.

Четвертая часть серии Strategic Mind – Strategic Mind: Fight for Freedom уже анонсирована и будет содержать кампании за Великобританию и США на Европейском театре военных действий. Ее релиз в Starni Games запланировали на II квартал 2021 г. Кроме того, в дальнейших планах студии есть и другие стратегии, события которых происходят после окончания Второй мировой войны.