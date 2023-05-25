Стремительный рост NVIDIA: более $2 млрд чистой прибыли за квартал, 25% рост акций при снижении выручки игрового сегмента на 38% за год

NVIDIA отчиталась за первый квартал, закончившийся 30 апреля 2023 года. Выручка компании составила $7,19 млрд (на 13% меньше, чем год назад, и на 19% больше, чем в предыдущем квартале). Чистая прибыль при этом равна $2,043 млрд (+44% за квартал и +26% по сравнению с прошлым годом). Прибыль на акцию составила $0,82. Выручка в игровом сегменте уменьшилась на 38% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, но не похоже, что компанию это сильно расстроит.

Курс DATA SCIENTIST. Комплексний курс про магію даних. Вжух, і ти досвідчений фахівець. Дізнатись про курс

«Компьютерная индустрия переживает два одновременных перехода: рост вычислительных мощностей и бум генеративных ИИ, — отметил Дженсен Хуанг. — Глобальная инфраструктура центров обработки данных стоимостью триллион долларов переходит от задач общего назначения к ускоренным вычислениям, поскольку компании стремятся применять генеративный ИИ в каждом продукте, услуге и бизнес-процессе».

Рекордная выручка поступила из сегмента оборудования для ЦОД: $4,28 млрд. Достигнут и рекорд выручки в области решений для автомобилей: $296 млн, на 114% больше, чем в том же квартале прошлого года. Компания подробно описала свои достижения, остановимся на самых интересных пунктах:

Игры

Выручка в первом квартале составила $2,24 млрд, что на 38% меньше, чем год назад, и на 22% больше, чем в предыдущем квартале

Представлены видеокарты RTX 4070 и RTX 4060

Появились еще 36 игр с поддержкой DLSS, в результате чего общее их количество достигло 300

Список игр в GeForce NOW вырос до более 1600 тайтлов, включая первую игру для Microsoft Xbox – Gears 5

ЦОД

Выручка в первом квартале составила рекордные $4,28, что на 14% больше, чем год назад, и на 18% больше, чем в предыдущем квартале

Запущено четыре решения в сфере обработки данных, сочетающие программные разработки компании и новые ускорители NVIDIA Ada, NVIDIA Hopper и NVIDIA Grace Hopper

Google Cloud стал первым провайдеров облачных услуг, предлагающим новый графический процессор NVIDIA L4 с тензорными ядрами для ускорения генеративных моделей ИИ

Представлена ​​библиотека NVIDIA cuLitho для вычислений в литографии, ускоряющая проектирование и производство полупроводниковых чипов

Сотрудничество с Medtronic в создание ИИ для медицинских устройств и ряд других контрактов в сфере ИИ

«Все наше семейство продуктов для центров обработки данных — H100, Grace CPU, Grace Hopper Superchip, NVLink, Quantum 400 InfiniBand и BlueField-3 DPU — находится в производстве. Мы значительно увеличиваем наши поставки, чтобы удовлетворить растущий спрос», — добавил Хуанг.

На текущий квартал компания прогнозирует выручку $11 млрд, 70% валовой прибыли и $2,71 млрд операционных расходов.

Курс IT-рекрутер. Стань володарем джунів . Мені подобається ця ідея

Источник: Tech Power Up